Politik

"Weniger auf die USA reagieren": Moskauer Kurswechsel möglich

Werden die USA unter Präsident Trump auf internationalem Parkett zurückhaltender sein? Falls Ja, könne dies die Beziehungen zu Russland verbessern, sagt ein kremlnaher Politologe. Als Folge erwartet er auch eine andere Außenpolitik Moskaus.

Nach dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident könnte Russland seinen außenpolitischen Kurs nach Experteneinschätzung ändern. "Wenn Trump vieles von dem umsetzt, was er angekündigt hat, würde das die Außenpolitik der USA bedeutend verändern", sagte der Politologe Fjodor Lukjanow in Moskau. "Das würde dann auch zu russischen Kurskorrekturen führen", sagte der als kremlnah geltende Experte.

Die USA könnten sich unter Trump stärker aus der internationalen Politik zurückziehen. "Dann müsste Russland ein eigenes Konzept entwickeln und weniger auf die USA reagieren als in den vergangenen Jahren", sagte Lukjanow.

Trump strebt unter anderem bessere Beziehungen zu Moskau an. Das Verhältnis zwischen Russland und den USA ist so schlecht wie nie seit dem Ende des Kalten Krieges. Unter anderem werfen die USA dem Kreml vor, mit Hackerattacken die US-Wahlen beeinflusst zu haben.

Zwar ist noch unklar, wie Trump nach seiner Amtseinführung an diesem Freitag handeln wird. Doch eines werde sicher anders, meinte Lukjanow: "Trump hat nicht das Ziel, die Welt zu ändern, Russland zu ändern. Das wird in Moskau positiv aufgenommen." Der russische Außenminister Sergej Lawrow zieht am heutigen Dienstag Bilanz des Jahres 2016. Dabei dürfte es vor allem um den Syrien-Konflikt gehen.

