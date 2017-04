Politik

Enges Rennen um Abgeordnetensitz: Nachwahl in Kansas geht an Republikaner

In einem Wahlkreis im US-Bundesstaat Kansas müssen die Menschen einen neuen Abgeordneten wählen. Ihr bisheriger Mann ist unter Trump CIA-Chef geworden. Doch die Nachwahl in der Republikaner-Hochburg gerät zur Zitterpartie.

Der ehemalige Sitz des neuen CIA-Direktors Mike Pompeo im US-Repräsentantenhaus bleibt in republikanischer Hand: Bei einer Nachwahl in Pompeos Wahlkreis im Bundesstaat Kansas setzte sich der republikanische Kandidat Ron Estes mit 53 Prozent der Stimmen durch. Sein demokratischer Herausforderer James Thompson kam auf 45 Prozent. Die Wahl war der erste Stimmungstest für die Republikaner seit der Präsidentschaftswahl im November.

Der Wahlkreis in Kansas ist seit mehr als zwei Jahrzehnten fest in republikanischer Hand. Bei der Präsidentschaftswahl im November hatte Donald Trump hier mit einem Vorsprung von 27 Prozentpunkten gewonnen. Angesichts des knappen Rennens hatten die Republikaner in den vergangenen Tagen noch einmal verstärkt Wahlkampf gemacht, unter anderem mit Anrufen mit einer Botschaft von Trump.

Im Bundesstaat Georgia findet in der kommenden Woche eine weitere Nachwahl statt, die ebenfalls als Stimmungstest für die nächste Kongresswahl 2018 gilt.

