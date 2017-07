Politik

Terrorgefahr durch Islamisten : Neue BKA-Einheit überwacht Gefährder

Nach den Pannen der Vergangenheit im Umgang mit islamistischen Gefährdern will das Bundeskriminalamt eine zentrale Einheit gründen, die sich auf die Überwachung von Extremisten spezialisiert - und die Länder somit entlastet. Ein Fall Amri soll sich nicht wiederholen.

Das Bundeskriminalamt (BKA) will die Überwachung islamistischer Gefährder einem Medienbericht zufolge mit einer neuen Einheit koordinieren. Dazu werde derzeit am BKA-Standort in Berlin ein neues Sachgebiet im Staatsschutz-Referat aufgebaut, berichtet die "Welt". Die Einheit solle Gefährder aus ganz Deutschland systematisch erfassen, das Sicherheitsrisiko einschätzen, das von den Extremisten ausgehe, und notfalls vorbeugende Anti-Terror-Maßnahmen wie Telefonüberwachung oder Observationen einleiten.

Grundlage für die Analyse soll ein neues Modell zur Gefährder-Bewertung sein, das Bundesinnenminister Thomas de Maizière kürzlich angekündigt hatte. Damit werde die Arbeit auf neue Füße gestellt, erklärte der CDU-Politiker nach der Innenministerkonferenz im Juni. Im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin sollten dann die notwendigen Schritte besprochen und in den Ländern "gemeinsam und verbindlich umgesetzt werden".

Aktuell werden laut "Welt" mehr als 680 Islamisten von deutschen Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestuft, denen jederzeit ein schwerer Anschlag zugetraut wird. Auch der Tunesier Anis Amri, der im Dezember 2016 mit einem Lastwagen den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz verübt hatte, war als Gefährder zeitweise von den Behörden beobachtet worden.

Wenige Wochen vor dem Attentat wurde er allerdings nicht mehr als akutes Sicherheitsrisiko bewertet. Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sahen sich wegen des mangelhaften Informationsaustausches im Fall Amri scharfer Kritik ausgesetzt.

Quelle: n-tv.de