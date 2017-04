Politik

Russische Gagen verschwiegen: Neue Dokumente belasten Ex-Berater Flynn

Teil der US-Regierung ist Flynn nicht mehr - doch die Ermittlungen gegen den früheren General halten an. Ein Dokument zeigt, dass das US-Verteidigungsministerium ihn explizit davor warnte, Geld von ausländischen Regierungen anzunehmen - der tat es trotzdem.

Der zurückgetretene US-Sicherheitsberater Michael Flynn sieht sich wegen seiner Honorare aus Russland mit einer Untersuchung des Verteidigungsministeriums konfrontiert. Dies geht aus einem in Washington bekannt gewordenen Brief des Generalinspekteurs im Pentagon, Glenn Fine, an führende Kongressmitglieder hervor.

Der demokratische Kongressabgeordnete Elijah Cummings veröffentlichte zudem ein Schreiben aus dem Jahr 2014, in dem Flynn darüber informiert wurde, dass er als pensionierter General Zahlungen ausländischer Regierungen nicht ohne vorherige Erlaubnis akzeptieren dürfe. Geprüft wird nun, ob Flynn es versäumt hat, sich entsprechend der Vorschriften die erforderliche Genehmigung für seine Bezahlung durch ausländische Firmen zu besorgen.

Flynn gilt als eine der möglichen Schlüsselfiguren in der Affäre um anrüchige Russland-Kontakte des Teams von Präsident Donald Trump. Der Ex-General hatte im Februar nach nur dreieinhalbwöchiger Amtszeit vom Posten des Nationalen Sicherheitsberaters zurücktreten müssen. Der Grund war, dass er die Unwahrheit über seine Telefonate mit dem russischen Botschafter gesagt hatte.

Umstrittener Russland-Besuch

In der Untersuchung des Pentagon dürfte es vor allem um ein Honorar von mehr als 33.000 Dollar (nach heutigem Wert etwa 30.000 Euro) gehen, das der pensionierte Generalleutnant und Ex-Direktor des Militärgeheimdienstes DIA vom Kreml-nahen Sender Russia Today (RT) bekommen hatte. Flynn wurde damit für seine Teilnahme an einem von RT veranstalteten Galadiner in Moskau im Dezember 2015 entlohnt. Bei dieser Veranstaltung saß er direkt neben Staatschef Wladimir Putin.

Zudem könnte die Untersuchung ein Honorar von 530.000 Dollar einbeziehen, das Flynn im vergangenen Jahr für Lobbyarbeit zugunsten des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan gezahlt bekommen hatte. Nach Angaben von Kongressabgeordneten unterließ es Flynn, diese Zahlungen anzugeben, als er für den Job im Weißen Haus durchleuchtet wurde. Die Auslassung solcher Informationen in den Formularen zur Sicherheitsüberprüfung für die Besetzung von Regierungsposten kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.

Ermittlungen an allen Fronten

Flynns Anwalt hat ins Feld geführt, dass der Ex-General seinerzeit die DIA sowohl vorab als auch im Nachhinein über seine Teilnahme an der Gala informiert habe. Nach Angaben des Abgeordneten Elijah Cummings von den oppositionellen Demokraten gibt es aber keinen Beleg dafür, dass Flynn sich die bezahlte Reise vom Militärgeheimdienst genehmigen ließ.

Zu den möglicherweise illegalen Russland-Kontakten von Trump-Mitarbeitern laufen bereits eine ganze Reihe von Untersuchungen. Die Bundespolizei FBI ermittelt dazu, auch die Geheimdienstausschüsse von Repräsentantenhaus und Senat sind damit befasst.

Es geht dabei vor allem um den Verdacht, dass es möglicherweise Absprachen mit Moskau hinsichtlich der Cyberangriffe auf die Demokraten während des US-Wahlkampfs gegeben haben könnte. Durch die Attacken mutmaßlich russischer Hacker waren für die Trump-Rivalin Hillary Clinton peinliche Interna ans Licht gekommen.

Quelle: n-tv.de