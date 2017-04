Politik

Reaktion auf Militärmanöver?: Nordkorea feuert Rakete Richtung Japan

Die nordkoreanische Führung bezeichnet ein Militärmanöver Südkoreas und der USA als "rücksichtsloses Vorgehen" - und keine 48 Stunden später landet eine nordkoreanische Rakete im Meer. Eine Reaktion, nach der man fast schon die Uhr stellen kann.

Nordkorea hat nach Angaben aus Seoul erneut ein Geschoss in Richtung Japans ins Meer abgeschossen. Nordkorea habe "ein nicht identifiziertes Geschoss" am Mittwoch aus der östlichen Hafenstadt Sinpo abgefeuert, erklärte das südkoreanische Verteidigungsministerium. Bereits Anfang März hatte Nordkorea vor seiner Ostküste vier Raketen in Richtung Japan ins Meer geschossen.

Das kommunistische Land provoziert die internationale Gemeinschaft zunehmend mit seinem Atom- und Raketenprogramm. Im vergangenen Jahr unternahm Nordkorea zwei Atomwaffentests und eine Reihe von Raketentests und verstieß damit gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.

Die neue US-Regierung dringt auf ein Ende von Nordkoreas Verstößen und übt verstärkt Druck auf China aus, den wichtigsten Unterstützer von Pjöngjang. US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich mit einem Alleingang der USA im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm gedroht. Wenn Peking das Problem "nicht löst, werden wir es tun", sagte Trump in einem Zeitungsinterview.

Als Reaktion darauf drohte Pjöngjang mit "Gegenmaßnahmen". Trumps Äußerungen sowie ein laufendes Militärmanöver der USA mit Südkorea und Japan bezeichnete das nordkoreanische Außenministerium am Montag als "rücksichtloses Vorgehen", das die koreanische Halbinsel "an den Rand eines Krieges" bringe. Trump empfängt am Donnerstag und Freitag Chinas Staatschef Xi Jinping in seinem Privatclub Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida.

Quelle: n-tv.de