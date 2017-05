Politik

Militärdikator und Drogenhändler: Panamas Ex-Präsident Noriega ist tot

Manuel Noriega regierte als Militärdiktator mit Unterstützung der USA ein kleines, aber strategisch wichtiges Land. Doch seine Verwicklung in den Drogenhandel ließ ihn in Washington in Ungnade fallen. Das US-Militär setzt seiner Herrschaft ein spektakuläres Ende.

Der frühere Machthaber von Panama, Manuel Noriega, ist gestorben. Das teilte der Präsident des Landes, Juan Carlos Varela, bei Twitter mit. Damit sei ein Kapitel der Geschichte Panamas beendet, schrieb er weiter.

Noriega hatte Panama bis Ende 1989 regiert. Er war zunächst ein enger Verbündeter der USA und stand jahrelang auf der Gehaltsliste des Auslandsgeheimdiestes CIA. Ende der 1980er-Jahre fiel er jedoch wegen seiner Verbindungen zum kolumbianischen Medellín-Kartell in Washington in Ungnade.

1989 ordnete US-Präsident George H. W. Bush die US-Militärintervention "Just Cause" in Panama an, um Noriega zu stürzen und in den USA vor Gericht zu stellen. Dort saß er auch eine Haftstrafe wegen seiner Verwicklung in den Drogenhandel ab.

Der 83-jährige Noriega war im März wegen eines Gehirntumors operiert worden und nach einer Komplikation in ein künstliches Koma versetzt worden.

