In Niederlanden vermutet: Polizei erhöht Druck auf Ex-RAF-Terroristen

Die niederländische Polizei intensiviert die Fahndung nach drei untergetauchten RAF-Terroristen. Ein Aufruf im Fernsehen bringt weitere Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten.

Die Suche nach drei untergetauchten ehemaligen RAF-Terroristen verstärkt sich laut niederländischen Polizeiangaben. Wie ein Polizeisprecher in Driebergen bei Utrecht erklärte, sollen sich die ehemaligen RAF-Mitglieder Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette wohl in den Niederlanden aufhalten.

Vorausgegangen war den Ermittlungen ein Aufruf im TV, auf den hin 35 Hinweise bei der Polizei eingingen. So wurde gezielt nach Hinweisen zu verdächtigen Patienten von Ärzten, Optikern oder Zahnärzten gefragt. "Sie werden älter und brauchen irgendwann medizinische Hilfe", sagte der Sprecher Thomas Aling der Deutschen Presse-Agentur.

Das Trio wird wegen mehrerer Raubüberfällen in Norddeutschland gesucht und ist seit mehr als 25 Jahren auf der Flucht vor der Polizei. Zuletzt sollen sie im Juni 2016 einen Überfall auf einen Geldtransporter in Cremlingen bei Braunschweig verübt haben.

Burkhard Garweg ist der jüngste der drei Gesuchten. Er ist 1,80 m groß, hat ein spitzes Gesicht und blaue Augen. Ernst Volker Staub ist 62 Jahre alt, 1,83 m groß und hat blaugrüne Augen. Von Daniela Klette, mittlerweile 58 Jahre alt, gibt es nur wenig Bildmaterial. Das Foto stammt aus dem Jahr 1988. Klette ist 1,65 m groß, hat Muttermale im Gesicht und dunkle Augen.

Die niederländische Polizei geht davon aus, dass das Trio aus Geldnot in Kürze neue Überfälle begehen werde. Die Polizei warnt eindringlich vor den Gesuchten, denn sie seien schwer bewaffnet und extrem gefährlich.

Dass sich die besagten ehemaligen RAF-Terroristen dort aufhalten, wurde bereits im vergangenen Jahr vermutet. Deutsche Ermittler hatten in einem Fluchtauto ein Stück einer niederländischen Zeitung gefunden. Außerdem konnte ein Handy bis in die Niederlande zurückverfolgt werden. Die Behörden gehen auch davon aus, dass sich das Trio seit längerem in den Niederlanden aufhält und den Umständen angepasst haben. "Wahrscheinlich sprechen sie inzwischen sehr gut niederländisch", sagte Aling.

Quelle: n-tv.de