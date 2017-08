Politik

Hauptverdächtiger auf der Flucht: Polizei fasst weiteren Verdächtigen

Zwölf Mitglieder soll die Terrorzelle umfassen, die für den Anschlag in Barcelona verantwortlich sein soll. Fünf kamen offenbar bei einer Schießerei in der Nacht ums Leben. Vier Verdächtige sind mittlerweile in Gewahrsam. Unklar ist, ob der Hauptverdächtige darunter ist.

Die Polizei hat nach dem Terroranschlag von Barcelona einen vierten Verdächtigen festgenommen. Dies teilten die Sicherheitskräfte auf Twitter mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Auch der Ort der Festnahme wurde nicht genannt. Bereits am frühen Morgen war nach Angaben der spanischen Zeitung "El Pais" ein dritter Verdächtiger in der Stadt Ripoll nördlich von Barcelona festgenommen worden.

Die katalanische Polizei geht nach eigenen Angaben derzeit davon aus, dass der Anschlag von Barcelona und der versuchte Angriff in Cambris seit längerem in der Stadt Alcanar vorbereitet wurden. Laut "El Pais" gehen die Ermittler zudem davon aus, dass die Anschläge von einer Terrorzelle mit zwölf Mitgliedern verübt wurden. Vier befinden sich nun offenbar in Gewahrsam. Fünf von ihnen starben demnach bei einer Schießerei in der Nacht in Cambrils. Nach drei Verdächtigen wird noch gefahndet.

Darunter ist auch der 17-jährige Hauptverdächtige. Er sei nach der Todesfahrt zu Fuß geflüchtet, berichtete die Zeitung "El Mundo" unter Berufung auf die Sicherheitskräfte. Bei dem Verdächtigen soll es sich um Moussa Oukabir handeln. Dem Bericht zufolge ist er der jüngere Bruder von Driss Oukabir, der bereits am Donnerstag in Gewahrsam genommen wurde.

Der Jugendliche hatte seinem Bruder Driss demnach den Pass gestohlen und unter dessen Namen den weißen Transporter angemietet, mit dem auf den Ramblas in Barcelona mindestens 14 Menschen getötet und etwa 130 verletzt wurden. Driss Oukabir, der aus Marokko stammt, hatte sich in Ripoll der Polizei gestellt, nachdem er Bilder von sich im Fernsehen gesehen hatte.

Unter den vier Festgenommen befindet sich zudem ein Spanier aus der Exklave Melilla. Er wurde in Alcanar im Süden Kataloniens festgenommen. Dort hatte sich am Mittwochabend eine Explosion ereignet, bei der ein Mensch getötet worden war. Die Polizei vermutet, dass dort ein Sprengsatz vorbereitet wurde.

In der Nacht zu Freitag hatten Einsatzkräfte in der rund 100 Kilometer südwestlich der katalanischen Metropole gelegenen Touristenhochburg Cambrils fünf mutmaßliche Terroristen erschossen. Sie sollen in dem Badeort an der Costa Dorada kurz davor gestanden haben, einen weiteren Terroranschlag zu verüben.

Quelle: n-tv.de