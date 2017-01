Politik

Wollte Syrer IS täuschen?: Polizei nimmt Terrorverdächtigen fest

Die Polizei im Saarland nimmt einen Syrer wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung fest. Einem Bericht zufolge tischt der Mann den Ermittlern eine andere Geschichte auf: Er habe einen Anschlag vortäuschen wollen, um Geld von den Terroristen zu bekommen.

Die Sicherheitsbehörden im Saarland haben einen Mann wegen mutmaßlicher Terrorfinanzierung festgenommen. Der 38-Jährige aus Saarbrücken sei bereits am Samstag gefasst worden, teilte das Landespolizeipräsidium in der Landeshauptstadt mit. Die Festnahme erfolgte aufgrund "des dringenden Tatverdachts der Terrorismusfinanzierung". Der Zugriff ereignete sich demnach im Zusammenhang mit Ermittlungen einer sogenannten besonderen Aufbauorganisation der Polizei namens "Fahrzeug".

Laut "Spiegel" hielt der Verdächtige Hasan A. über den Messenger-Dienst Telegram Kontakt zu einem mutmaßlichen IS-Mann aus Rakka in Syrien. Auf seinem Smartphone fanden die Behörden demzufolge entsprechende Chat-Protokolle. In seiner Vernehmung habe Hasan A. angegeben, die Geschichte frei erfunden zu haben. Demnach wollte er einen Anschlag inszenieren, um vom IS 180.000 Euro zur Unterstützung seiner Familie zu bekommen, die sich in Syrien aufhält.

Auch die Behörden gehen dem Bericht zufolge davon aus, dass A. Hauptmotiv das Geld war. "In Anbetracht der Gesamtumstände wird der Eintritt eines schädigenden Ereignisses beruhend auf den bisherigen Ermittlungen als unwahrscheinlich eingeschätzt", heiße es in einer vertraulichen Lageeinschätzung des saarländischen Staatsschutzes. Trotzdem blieb A. allerdings wegen des dringenden Verdachts der Terrorfinanzierung in.

Quelle: n-tv.de