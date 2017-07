Politik

Erste Wasserwerfer im Einsatz: Polizei stoppt "Welcome to Hell"-Demo

Die Kundgebung "Welcome to Hell" soll die Mächtigen der Welt das Fürchten lehren. Nach friedlichem Start kommt es kurze Zeit später zur ersten Blockade durch die Polizei. Da haben sich bereits 1000 Teilnehmer vermummt. Insgesamt sollen bereits 12.000 dabei sein.

Begleitet von einem Großaufgebot der Polizei haben Tausende teilweise als gewaltbereit eingestufte Anti-G20-Demonstranten in Hamburg ihre Kundgebung "Welcome to Hell" gestartet. Bei dem Demonstrationszug gegen den G20-Gipfel wurden Wasserwerfer aufgefahren und kamen nach etwa einer Stunde zum Einsatz. Eine Hundertschaft blockiert derzeit den Demonstrationszug, der nach wenigen hundert Metern zum Stillstand gekommen ist. Laut Polizei wurden mehrere Beamte angegriffen, die Wasserwerfer sind bereits im Einsatz. Feuerwerkskörper wurden gezündet.

Die Polizei bezifferte die Zahl der Vermummten auf 1000. Sie rief zunächst alle friedlichen Demonstranten auf, sich von diesen Demonstranten räumlich zu distanzieren. Nach Angaben der Polizei liegt die Gesamtzahl der Demonstranten bei 12.000. Beamte meldeten an die Polizeizentrale, sie seien mit Latten und Flaschen angegriffen worden und hätten "entsprechend unmittelbaren Zwang" angewendet. Ziel sei nun, so zitiert das "Hamburger Abendblatt" Polizeisprecher Timo Zill, "friedliche von unfriedlichen Teilnehmern sauber zu trennen". Insgesamt heizt sich die Stimmung aggressiv auf.

Demo begann friedlich

Die Demonstration wird wohl die härteste Anti-G20-Kundgebung: Nach Angaben der Polizei haben sich in der Nähe des Volksparkstadions weitere 2000 Demonstranten versammelt, von denen angenommen werde, dass sie sich der Kundgebung anschließen werden. Die Polizei rechnete im Vorfeld mit bis zu 8000 gewaltbereiten Demonstranten bei der offiziell als "Für eine solidarische Welt - gegen den G20-Gipfel" angemeldeten Kundgebung.

Am Startpunkt, dem Hamburger Fischmarkt, gab es Musik und Redebeiträge. Die Demonstration soll vom Fischmarkt über die Reeperbahn bis etwa 300 Meter an die Messehallen heran gehen. Keine andere Demonstration darf dem G20-Tagungsort in den Messehallen näher kommen.

Attac scheitert vor Gericht

Anders als für andere Veranstaltungen hat die Polizei für "Welcome to Hell" keine Auflagen erlassen. Anmelder Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Kulturzentrum "Rote Flora" warf Innenbehörde und Verfassungsschutz dennoch vor, "eine massive Kampagne" gegen Demonstranten zu führen.

Unterdessen wies das Hamburgische Oberverwaltungsgericht mehrere Beschwerden der globalisierungskritischen Organisation Attac zurück. Deren Demonstrationen in der Hamburger Innenstadt am ersten G20-Gipfeltag bleiben damit vorerst verboten. Attac Deutschland wollte an diesem Freitag zu drei Versammlungen aufrufen. Es bleibe dabei, dass die Versammlungen aufgrund der Allgemeinverfügung der Hamburger Versammlungsbehörde untersagt sind, teilte das Gericht mit. Die Verfügung sei voraussichtlich rechtmäßig, hieß es zur Begründung.

Quelle: n-tv.de