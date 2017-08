Politik

Messerattacke von Turku: Polizei vermutet Terror-Hintergrund

Ein Mann sticht im finnländischen Turku mit einem Messer um sich und tötet zwei Menschen. Nun geben die Ermittler bekannt: Die Attacke hat aller Wahrscheinlichkeit nach einen terroristischen Hintergrund.

Die Polizei in Finnland vermutet bei der Messerattacke in Turku einen terroristischen Hintergrund. Dies gaben die Ermittler bekannt. Bei dem Täter handelt es sich demnach um einen 18-jährigen Marokkaner. Bei dem Angriff in der Innenstadt am Freitag waren zwei Menschen erstochen worden.

Wie genau die beiden Opfer zu Tode kamen, ist noch unklar. Die Universitätsklinik teilte mit, ein Mensch sei erst im Krankenhaus gestorben, drei weitere seien in intensivmedizinischer Behandlung. Eine Frau starb dagegen bereits am Tatort. Insgesamt kamen neun Menschen ins Krankenhaus. Bei allen Opfern handelt es sich um Erwachsene.

Regierungschef Sipilä verurteilte die Tat und kondolierte den Hinterbliebenen. Präsident Sauli Niinistö sprach von einem "schockierenden und feigen" Angriff. Laut Innenministerin Paula Risikko wurden Polizeikräfte im Land angewiesen, erhöhte Präsenz auf öffentlichen Plätzen zu zeigen. Sichtbar wurde dies etwa an Bahnhöfen und am Flughafen der Hauptstadt Helsinki. Züge und Busse wurden Medienberichten zufolge auf dem Weg aus Turku heraus kontrolliert.

Laut Risikko wurden auch die Sicherheitskontrollen an den Grenzen intensiviert. Turku liegt rund 170 Kilometer von Helsinki entfernt an der Westküste des Landes.

