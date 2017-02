Politik

Zusammenprall mit anderem Auto: Polnische Regierungschefin erleidet Unfall

Beata Szydlo ist gerade auf dem Weg nach Hause, als ihr Dienstwagen mit einem anderen Auto zusammenstößt und von der Straße abkommt. Die polnische Ministerpräsidentin muss mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo ist nach einem Unfall mit ihrem Dienstwagen am Freitagabend ins Krankenhaus gekommen. "Die Regierungschefin ist in einem stabilen und guten Zustand", sagte ihr Sprecher Rafal Bochenek im Fernsehen. Demnach wurde Szydlo nach Routineuntersuchungen im südpolnischen Auschwitz (Oswiecim), wo sich der Unfall ereignet hatte, per Hubschrauber in eine Warschauer Klinik geflogen. Dort sollten zusätzliche Untersuchungen folgen.

"Ihr ist zum Glück nichts Ernstes passiert", berichtete Bochenek. Detaillierte Angaben zum Gesundheitszustand Szydlos machte er nicht. Die Regierungschefin habe Prellungen erlitten und sei die ganze Zeit bei Bewusstsein gewesen. Wann die Politikerin der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) aus der Klinik entlassen werden sollte, stand zunächst nicht fest.

Laut polnischer Polizei war der Wagen Szydlos mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Das Regierungsauto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Szydlos Fahrer sowie ein Staatsschutzbeamter seien verletzt worden und würden im Krankenhaus behandelt, hieß es.

Die Politikerin war auf dem Weg in ihren Heimatort, als sich der Unfall ereignete. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln zur genauen Unfallursache.

