Politik

Machtübernahme in Simbabwe: Präsident Mugabe steht unter Hausarrest

Es ist das erste Lebenszeichen von Robert Mugabe, nachdem das Militär die Kontrolle in Simbabwe übernommen hat: In einem Telefonat mit Südafrikas Regierungschef Zuma erklärt der 93-Jährige, er werde "in seinem Haus festgehalten". Seine Frau soll geflohen sein.

Simbabwes Präsident Robert Mugabe steht nach dem Eingreifen der Armee in die politische Krise des Landes unter Hausarrest: Der 93-jährige Mugabe habe in einem Telefonat mit dem südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma gesagt, dass er "in seinem Haus festgehalten" werde, teilte Zumas Büro mit. Mugabe habe in dem Gespräch zugleich versichert, dass er wohlauf sei. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll seine Frau, Grace Mugabe, nach Namibia geflohen sein.

Zuvor hatte die Regionalmacht Südafrika die Armee vor einem Umsturz gewarnt. Es müsse eine friedliche Lösung der Krise geben, forderte Zuma. Der Präsident kündigte einen Vermittlungsversuch an, um die Krise im Nachbarland beizulegen. Er entsende Verteidigungsministerin Nosiviwe Mapisa-Nqakula und Sicherheitsminister Bongani Bongo nach Simbabwe, wo sie mit Mugabe und der Armeeführung sprechen sollten.

Am Morgen hatte das Militär erklärt, die Kontrolle in dem Land übernommen zu haben. Ziel der Machtübernahme sei es, gegen "Kriminelle" im Umfeld von Mugabe vorzugehen. Die Verantwortlichen müssten vor Gericht gestellt werden, hieß es. Es handle sich jedoch nicht um einen Putsch, sondern nur um eine zeitweise Maßnahme. "Sobald wir unsere Mission erfüllt haben, erwarten wir eine Rückkehr zur Normalität", teilte ein Armeevertreter mit.

Finanzminister Chombo festgenommen

Augenzeugen berichteten, dass Simbabwes Finanzminister Ignatius Chombo vom Militär festgenommen wurde. Soldaten hätten ihn am Morgen abgeführt, sagten mehrere seiner Nachbarn in der Hauptstadt Harare. Das elektrische Tor an seinem Haus sei offenbar mit Gewalt aufgebrochen worden. Chombo gilt im Machtkampf um die Nachfolge von Robert Mugabe als Unterstützer von First Lady Grace Mugabe. Die Führung der Streitkräfte hingegen lehnt die Präsidentengattin als künftige Staatschefin ab.

Unterdessen hat die Armee nach eigenen Angaben ein Waffendepot der paramilitärischen Polizei in der Hauptstadt Harare besetzt. Die Polizisten des Depots seien entwaffnet worden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus den Armeekreisen. Soldaten kontrollieren demnach alle Zufahrten zum Gelände.

Neben der US-Botschaft bleibt auch die niederländische Botschaft in Harare wegen der unklaren Situation vorläufig geschlossen. Niederländer, die in Simbabwe leben, wurden via Twitter dazu aufgerufen, in ihren Wohnungen zu bleiben, bis die Lage klarer sei. In dem Land halten sich nach Angaben des Außenministeriums etwa 420 Niederländer auf.

Quelle: n-tv.de