Stichwahl in Slowenien: Präsident Pahor bleibt im Amt

Sloweniens alter Präsident ist auch der neue: Pahor bleibt nach dem Gewinn der Stichwahl weitere fünf Jahre im Amt. Sein Sieg hat aber einen bitteren Beigeschmack.

In Slowenien ist Präsident Borut Pahor für weitere fünf Jahre wiedergewählt worden. Bei der Stichwahl entfielen 53 der Stimmen auf ihn, wie die Wahlkommission mitteilte. Sein Kontrahent, der frühere Komiker und jetzige Bürgermeister der Stadt Kamnik, Marjan Sarec, kam auf 47 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent. Das ist die niedrigste bei einer Präsidentenwahl seit der Unabhängigkeit Sloweniens 1991. In Slowenien hat der Präsident überwiegend repräsentative Aufgaben. Er wolle der Präsident aller Slowenen sein und Menschen verbinden, sagte der 54-jährige Pahor.

Pahor trat bei der Präsidentschaftswahl als unabhängiger Kandidat an. Von 2008 bis 2012 war er Chef einer sozialdemokratischen Regierung. In dieser Zeit rutschte das Land in eine schwere wirtschaftliche Krise. 2013 vermied es Slowenien nur knapp, internationale Hilfe für seine Banken in Anspruch nehmen zu müssen.

