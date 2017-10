Politik

Unabhängigkeitsstreit in Spanien: Puigdemont lehnt Neuwahlen ab

Um der Entmachtung durch die spanische Zentralregierung zuvorzukommen, will der katalanische Regierungschef Neuwahlen ansetzen. Doch dann entscheidet sich Carles Puigdemont innerhalb weniger Stunden um und setzt auf Konfrontation.

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont will keine Neuwahlen ansetzen, um der bevorstehenden Entmachtung durch die Zentralregierung in Madrid zu entgehen. Die Option von Neuwahlen sei erwogen, dann aber verworfen worden, sagte Puigdemont in Barcelona. Er warf Madrid vor, eine Einigung zu verhindern. Zuvor war die Erklärung Puigdemonts zweimal verschoben worden.

Der Zeitung "La Vanguardia" zufolge wäre die spanische Regierung bereit gewesen, die Zwangsverwaltung Kataloniens auszusetzen, wenn dort Neuwahlen ausgerufen würden. Vonseiten katalanischer Separatisten kam aber Widerstand gegen einen solchen Schritt.

Der Senat in Madrid entscheidet am Freitag, ob er die geplanten Maßnahmen der Zentralregierung zur Entmachtung der katalanischen Regierung billigt. Sie sehen unter anderem die Absetzung der Regionalregierung vor.

Beratungsmarathon in Barcelona

Den Ereignissen war ein Beratungsmarathon vorangegangen: Bis in die frühen Morgenstunden hatte Puigdemont mit Vertrauten und Politikern seines Regierungsbündnisses über das weitere Vorgehen diskutiert. Danach verlautete, der Regierungschef tendiere zu Neuwahlen.

Unklar war die Haltung Madrids. Die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte in den vergangenen Tagen klargemacht, dass Neuwahlen alleine nicht ausreichen, um die angekündigte Entmachtung der katalanischen Regierung auszusetzen. Sie forderte einen vollständigen Kurswechsel und einen Verzicht auf eine Unabhängigkeitserklärung.

