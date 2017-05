Politik

Was verriet Trump Lawrow?: Putin bietet Notizen von umstrittenem Treffen an

US-Präsident Trump bekommt in der Affäre um gegenüber Russland ausgeplauderten Geheimdienstinformationen Unterstützung von überraschender Seite: Russlands Präsident Putin erklärt sich bereit, Notizen der umstrittenen Unterredung zu veröffentlichen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat angeboten, eine Mitschrift des Gesprächs von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow öffentlich zur Verfügung zu stellen. Er sagte bei einer Pressekonferenz in Sotschi, er würde so handeln, "wenn die US-Regierung dies angemessen findet", sagte er weiter.

Putin bestätigte zudem die bisherige russische Aussage, dass Trump bei der Unterredung im Weißen Haus in der vergangenen Woche keine geheimen Informationen preisgegeben habe. Trump wird vorgeworfen, bei dem Treffen sensible Informationen über die Terrormiliz Islamischer Staat weitergegeben zu haben, die ein befreundeter Dienst den USA geliefert hätte. Putin sagte zu der Kontroverse in den USA, dort entwickele sich "politische Schizophrenie".

Trump selbst bestreitet jegliches Fehlverhalten. Als Präsident habe er das "absolute Recht", Informationen mit Russland zu teilen, schrieb er bei Twitter.

Quelle: n-tv.de