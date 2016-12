Politik

"Es war kein einfaches Jahr": Putin hält patriotische Neujahrsrede

Aller Krisen zum Trotz: Wladimir Putin ist die unangefochtene Nummer eins in Russland. In seiner Neujahrsbotschaft preist er die Größe und Stärke Russlands in Krisenzeiten. Das Land sei vorangekommen.

In einer Neujahrsbotschaft hat der russische Präsident Wladimir Putin seinen Landsleuten für ihre Unterstützung in Krisenzeiten gedankt. "Ich möchte Ihnen aufrichtig danken (...) für Ihre echte, herzliche Sorge um Russland", sagte der Kremlchef in seiner im Staatsfernsehen ausgestrahlten Rede. "2016 geht zu Ende. Es war kein einfaches (Jahr), aber die Schwierigkeiten, auf die wir gestoßen sind, haben uns geeint und uns geholfen, enorme Reserven unserer Möglichkeiten zu mobilisieren, um voran zu kommen", so Putin in seiner patriotisch gefassten Botschaft.

Für Russland endet das Jahr mit einer der schwersten Krisen im Verhältnis zu den USA seit dem Ende des Kalten Krieges. Neben den Kriegen in Syrien und der Ukraine sowie Nato-Aktivitäten in Osteuropa trüben Vorwürfe russischer Hackerangriffe in den USA die Stimmung. Zudem kämpft Russland seit zwei Jahren mit einer Rezession.

"Das Wichtigste ist, dass wir den Glauben an uns selbst haben, an die eigenen Kräfte und das eigene Land", sagte Putin vor einem der mächtigen Türme des Kremls. Die gut dreiminütige Ansprache endet traditionell mit zwölf Glockenschlägen und der Nationalhymne.

Weil im russischen Riesenreich Russland elf Zeitzonen gelten, wurde die Rede zuerst im Fernen Osten des Landes gezeigt. Als erster Kremlchef hatte Ex-KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew 1970 die Tradition der Neujahrsrede eingeführt.

