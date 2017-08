Politik

Anschlag in Barcelona: Regierung kann deutsche Todesopfer nicht ausschließen

Bei dem Anschlag von Barcelona sterben mindestens 14 Menschen. Nach Medienberichten sind auch drei Deutsche darunter. Das Auswärtige Amt bestätigt bisher nur Verletzte - die teilweise um ihr Leben kämpfen.

Bei dem Anschlag in Barcelona sind allem Anschein nach auch drei Deutsche getötet worden. Die katalanische Tageszeitung "La Vanguardia" berichtet, dass die ersten vier Todesopfer identifiziert seien. Es handle sich um drei Deutsche und einen Belgier. Das ZDF hatte bereits in der Nacht unter Berufung auf Sicherheitskreise drei deutsche Todesopfer gemeldet.

Das Auswärtige Amt kann nach eigenen Angaben derzeit weder bestätigen noch ausschließen, dass bei den Angriffen auch Deutsche ums Leben gekommen sind. Allerdings wurden 13 Deutsche in Barcelona verletzt. Einige von ihnen erlitten so schwere Blessuren, dass sie um ihr Leben kämpfen, wie ein Sprecher sagte. Alle würden konsularisch betreut. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet teilte am Mittag mit, dass drei Jugendliche aus seinem Bundesland stammen. Sie sollen zu einer Reisegruppe gehören und schwer verletzt sein.

In Barcelona war am Donnerstagnachmittag ein Mann auf der beliebten Flaniermeile Las Ramblas mit einem Transporter in die Menge gerast. Er tötete mindestens 14 Menschen und verletzte mehr als hundert weitere. Nach Einschätzung des spanischen Innenministeriums könnte die Zahl der Todesopfer in den kommenden Stunden weiter steigen.

Mehr als 100 Verletzte in Behandlung

Tote und Verletzte stammen dem spanischen Zivilschutz zufolge aus 24 Ländern. Nach Angaben der Zeitung "El Pais" sind darunter mindestens drei Todesopfer aus Spanien: Ein 60-jähriger Mann aus Lanteira bei Granada, sein minderjähriger Sohn und eine Nichte seiner Ehefrau, die bei dem Anschlag schwer verletzt wurde.

Das italienische Außenministerium bestätigte am Mittag drei italienische Todesopfer. Drei weitere Italiener seien bei der Attacke verletzt worden, hieß es aus Rom. Das französische Außenministerium teilte mit, in Barcelona seien 26 Franzosen verletzt worden, mindestens 11 von ihnen schwer.

Weitere Betroffene sollen aus Algerien, Argentinien, Australien, China, Griechenland, Hong Kong, Mazedonien, den Niederlanden, Peru, den Philippinen, Rumänien, Ungarn, den USA und Venezuela stammen.

Bei dem jüngsten Todesopfer soll es sich spanischen Medien zufolge um eine drei Jahre altes Mädchen handeln. Es starb demnach, kurz nachdem es ins Krankenhaus gebracht wurde.

Derzeit befinden sich nach Angaben der katalanischen Rettungskräfte noch mehr als 100 Verletzte in Behandlung. Die Verletzten werden demnach in etwa 15 unterschiedlichen Krankenhäusern versorgt.

