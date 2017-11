Politik

Simbabwe feiert: Regierungspartei entmachtet Robert Mugabe

Nach fast 40 Jahren der Herrschaft von Robert Mugabe in Simbabwe leitet die Regierungspartei Zanu-PF einen Machtwechsel ein: Sie setzt Mugabe als Parteichef ab und bestimmt einen Nachfolger. Der soll auch das Präsidentenamt übernehmen.

Die 37-jährige Ära von Robert Mugabe als Alleinherrscher in Simbabwe ist jetzt auch formal beendet. Mugabe sei an der Spitze der Regierungspartei Zanu-PF durch seinen früheren Stellvertreter Emmerson Mnangagwa ersetzt worden, sagten Vertreter von Zanu-PF am Rande einer Parteiversammlung. Der Chef der einflussreichen Veteranen-Gruppe in der Partei, Chris Mutsvangwa, bestätigte dies und sagte, auch Mugabes Absetzung als Präsident Simbabwes werde nun eingeleitet. Der 93-Jährige solle das Land verlassen, solange er das noch könne.

Mnangagwa war lange Stellvertreter von Mugabe, bis dieser ihn absetzte und seine Frau Grace offenbar als seine Nachfolgerin aufbauen wollte. Dies war Anlass für die Protestbewegung und die Machtübernahme durch das Militär, die zum Sturz Mugabes führte. Den Parteikreisen zufolge wurde Grace Mugabe ganz aus der Zanu-PF ausgeschlossen.

Mnangagwa, der 75 Jahre alt ist, solle Mugabe auch als Präsident nachfolgen, sagte ein Mitglied des erweiterten Parteivorstands. Die Führung der Putschisten will erneut mit dem seit Mittwoch unter Hausarrest stehenden Mugabe verhandeln, um ihn zur Aufgabe seines Amtes zu drängen. Sollte er sich weiter weigern, würde er vermutlich am Dienstag vom Parlament abgesetzt.

Quelle: n-tv.de