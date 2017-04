Politik

"Kampf ist sinnlos": "Schlächter von Kabul" kritisiert Taliban

Erstmals seit knapp 20 Jahren äußert sich Gulbuddin Hekmatjar zur den Ereignissen in Afghanistan. Dabei ruft der Ex-Kriegsherr die Taliban zur Beendigung der Kämpfe auf. Hekmatjars Hisb-e Islami hat mit der Regierung ein Friedensabkommen unterzeichnet.

Der frühere afghanische Kriegsherr Gulbuddin Hekmatjar hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit knapp zwei Jahrzehnten die Taliban zu einem Ende des Kriegs aufgerufen. In seiner Rede vor Anhängern in der östlichen Provinz Laghman versprach er zugleich, der Regierung in Kabul beim Kampf gegen Aufständische zu helfen.

Der Chef der früheren Widerstandsgruppe Hisb-e Islami hatte im vergangenen Herbst mit der Regierung ein Friedensabkommen unterzeichnet. Die Vereinten Nationen strichen ihn daraufhin im Februar von ihrer Sanktionsliste.

Der 1947 geborene Hekmatjar ist auch bekannt als der "Schlächter von Kabul". In den 1980er Jahren war er der von Saudi-Arabien und den USA bestfinanzierte Mudschaheddin-Anführer im Kampf gegen die sowjetischen Truppen in Afghanistan. Im folgenden Bürgerkrieg zwischen seiner Fraktion und anderen Mudschaheddin um die Herrschaft in Kabul wurde er für den Tod von Tausenden Zivilisten verantwortlich gemacht. Nach der US-geführten Intervention 2001 in Afghanistan wurde Hisb-e Islami eine der größten Widerstandsgruppen gegen die neue afghanische Regierung und internationale Truppen.

Den Kampf Aufständischer nannte Hekmatjar sinnlos und unrechtmäßig. "Die Afghanen sind die einzigen Opfer dieses Kriegs", sagte er weiter. Die Taliban versuchen seit dem Abzug der Nato-Schutztruppen verstärkt, wieder Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen.

Quelle: n-tv.de