Hohn und Spott für Scaramucci: "Schlechtester Praktikant aller Zeiten"

Nur zehn Tage ist Trumps Kommunikationschef im Amt. Nun ist die Schadenfreude groß. Mit Videos, Fotomontagen und Sprüchen machen sich Twitter-User über Anthony Scaramucci lustig. Ein Überblick.

Lange hat sich der neue Kommunikationsdirektor von US-Präsident Donald Trump nicht gehalten. Anthony Scaramucci war gerade einmal zehn Tage im Amt. Und nicht nur das: Er soll im Weißen Haus auch keinen anderen Posten einnehmen. Nach Bekanntwerden dieser Neuigkeiten lassen die Reaktionen aus dem Netz nicht lange auf sich warten.

Eine Twitter-Userin ließ es sich nicht nehmen, Scaramuccis Amtsdauer mit einem bekannten Film aus dem Jahr 2003 zu vergleichen. "Wie werde ich ihn los in 10 Tagen" schrieb sie unter einen Nachrichtenartikel über Scaramuccis Entlassung. In dem gleichnamigen Streifen wendet Kate Hudson jede Menge Tricks an, um Matthew McConaughey in zehn Tagen wieder los zu werden.

Auch "Scandal"-Star Joshua Malina richtete ein paar Worte an den scheidenden Kommunikationschef: "Kopf hoch! Du hast in den ersten 100 Sekunden viel erreicht."

Ein anderer Twitter-Nutzer schreibt unter eine Fotomontage, dass sich der entlassene Scaramucci nun ein Taxi mit den anderen ausgeschiedenen Kollegen teilen könne. Eine andere Userin scherzt, dass Leute, die in den letzten Tagen im Urlaub waren, gar nicht die "Amtszeit" Scaramuccis mitbekommen hätten. Und wieder ein anderer twittert: "Scaramucci war der schlechteste Sommer-Praktikant aller Zeiten".

Eine Twitter-Userin verfasste eine Liste: "Dinge, die länger gehalten haben als Mooch: 1) Milch, die ich bei Whole Foods gekauft habe 2) Strumpfhosen von H&M 3) Meine Dauerwelle." Mooch ist übrigens der Spitzname von Anthony Scaramucci.

Ein weiterer Twitter-Nutzer veröffentlichte ein Gif aus der Serie "Die Simpsons". Das Gif zeigt Abraham Jebediah "Abe" Simpson, wie er in ein Haus eintritt. Er hängt den Hut an einen Kleiderständer, geht einmal im Kreis herum, nimmt den Hut wieder an sich und verlässt das Haus. Der simple Kommentar dazu: "Zeitraffer von Moochs Amtszeit."

Und ein CNN-Reporter erinnerte daran, was Scaramucci selbst jüngst erklärt hatte: "'Sie werden alle von mir gefeuert.' -- Scaramucci, vor 5 Tagen". Da hatte sich Mooch wohl etwas getäuscht.

Quelle: n-tv.de