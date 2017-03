Politik

Polizei geht von Terror-Akt aus: Schüsse vor britischem Parlament in London

Vorm Parlamentsgebäude in London fallen Schüsse: Ein Angreifer mit einem Messer soll von der Polizei angeschossen worden sein. Zudem gibt es mehrere Verletzten auf der Westminster Bridge. Dort soll ein Fahrzeug in eine Passantengruppe gerast sein.

Vor dem Parlamentsgebäude in der britischen Hauptstadt London sind Schüsse gefallen. Das Gebäude wurde abgesperrt. Die Abgeordneten wurden aufgefordert, die Räume nicht zu verlassen. Die Polizei erklärte, es habe einen "Vorfall mit Schusswaffen" gegeben. Die Hintergründe sind bisher völlig unklar. Zudem gibt es offenbar ein Dutzend Verletzte auf der Westminster Bridge vor dem Gebäude. Die britische Polizei gehe vorerst von einem terroristischen Vorfall aus, hieß es. Dies gelte, solange keine anderen Erkenntnisse vorlägen.

Augenzeugen berichteten, dass bewaffnete Polizisten in Richtung des Parlamentsgebäudes gelaufen seien. Sie hätten mehrere Schüsse gehört. David Lidington, der Vorsitzende des House of Commons, bestätigte der Nachrichtenagentur AP, dass ein Mann von der Polizei angeschossen wurde. Nach einem BBC-Bericht geht die Polizei von einem verdächtigen Fahrzeug vor dem Parlamentsgebäude aus. Die Sicherheitskräfte evakuieren derzeit das Gebiet.

Wie die britische "Daily Mail" berichtete, soll sich der Angreifer zuvor Zugang zum Parlamentsgebäude verschafft und ein Messer bei sich gehabt haben. Offenbar hat er damit auch einen Polizisten verletzt. Die Zeitung berichtete über Bilder von Menschen, die auf dem Boden gelegen hätten. Premierministerin Theresa May befindet sich an dem Angriff auf das Parlament in Sicherheit. Das teilte ein Sprecher mit.

Viele Verletzte auf Westminster Bridge

An der Westminster Bridge soll eine Person zudem ein Fahrzeug in eine Gruppe von Passanten gesteuert haben. Augenzeugen berichteten, der Wagen habe mindestens fünf Menschen erfasst. Ob es sich bei dem Fahrer um dieselbe Person handelt, die später ins Parlamentsgebäude eingedrungen ist, ist unklar.

Reuters-Fotografen berichten von mindestens vier Personen, die teils stark blutend in der Nähe des Parlaments auf dem Boden liegen. Einige seien bewusstlos. Die Brücke wurde abgesperrt. Und auch die U-Bahn-Station "Westminister" wurde auf Bitten der Polizei geschlossen.

Quelle: n-tv.de