Gegenstand im Lkw gefunden: Schwedische Ermittler stehen noch am Anfang

Die Ermittlungen nach dem Stockholmer Terroranschlag haben bereits zu einer Festnahme geführt. Die schwedische Polizei vermutet, den Fahrer des Lkw gefasst zu haben. Doch darüber hinaus sind noch zahlreiche Fragen offen.

Die schwedischen Ermittler haben sich nach dem mutmaßlichen Terroranschlag von Stockholm darauf konzentriert, mögliche weitere Anschläge zu verhindern, die mutmaßlichen Täter zu ergreifen und eventuelle Komplizen an der Flucht zu hindern. Das teilten Polizei, Staatsanwaltschaft und Sicherheitsbehörden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Stockholm mit.

Die Behörden bestätigten, dass sie einen 39-jährigen gebürtigen Usbeken festgenommen haben. Der Mann sei um 1.15 Uhr in der Nacht gefasst worden. Er werde verdächtigt, den gekaperten Lkw bei dem Anschlag in der Stockholmer Innenstadt gefahren zu haben. Der Zeitung "Aftonbladet" zufolge handelt es sich bei dem Mann um einen vierfachen Familienvater. Die Sicherheitsbehörden wollten jedoch nicht bestätigen, dass der Verdächtige auf seiner Facebookseite Gräueltaten der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gefeiert habe.

Weitere Details könne man nicht bekanntgeben. Es habe Geheimdiensthinweise auf den Mann gegeben, diese seien aber sehr unspezifisch gewesen. Polizeilich war der 39-Jährige bislang nicht in Erscheinung getreten.

In dem Lkw sei ein technischer Gegenstand gefunden worden, von dem man bisher aber noch nicht sagen könne, um was es sich dabei handelte. Das Gerät habe dort nichts zu suchen gehabt, es könnte eine Bombe oder ein anderer gefährlicher Gegenstand sein. Das werde zur Zeit technisch untersucht.

Für die Ermittlungen seien nationale und internationale Kompetenzen zusammengezogen worden. Zurzeit sei man dabei, die verschiedenen eintreffenden Informationen zu sortieren und zu kategorisieren. Das Ganze sei ein riesiges Puzzle, das nun zusammengefügt werden müsse. Sollte es weitere neue Informationen geben, werde man sich erneut an die Presse wenden.

