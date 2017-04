Politik

Drei Tote identifiziert: Schwedische Polizei sucht Hintermänner

Handelte der 39-jährige Verdächtige bei seinem Anschlag in Stockholm allein? Oder hatte er Komplizen, die möglicherweise weitere Attentate planen? Die schwedischen Sicherheitsbehörden gehen diesen Fragen mit Hochdruck nach.

Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm mit vier Toten haben Ermittler sieben Personen befragt. Das sagte ein Polizeisprecher im schwedischen Fernsehen. Die Polizei durchsuchte am Morgen eine Adresse in Sollentuna, nördlich von Stockholm.

"Wir waren seit Freitag an verschiedenen Adressen in ganz Stockholm", sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kann aber nicht bestätigen, dass die Durchsuchungen in Zusammenhang mit der Tat am Freitag stehen." Man könne noch nicht ausschließen, dass mehrere Menschen an der Tat beteiligt gewesen seien, hatte Reichspolizeichef Dan Eliasson am Samstag auf einer Pressekonferenz gesagt.

Am Freitag war ein Lkw in der Stockholmer Innenstadt erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Ermittler halten einen 39-jährigen Usbeken für den Täter. "Es spricht viel dafür, dass der Festgenommene der Fahrer ist, aber was genau dafür spricht, will ich nicht kommentieren", sagte der Polizeisprecher. "Die Beweislage sieht gut aus." Der Mann steht unter Terrorverdacht.

Am Samstag wurde er nach Angaben seines Anwalts zum ersten Mal verhört. Zu einem möglichen Motiv des Verdächtigen äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. "Die Umstände weisen auf eine Absicht hin, unserer Bevölkerung zu schaden und für Angst und Schrecken zu sorgen", sagte Staatsanwalt Hans Ihrman. Der Verdächtige war den Behörden seit dem Vorjahr namentlich bekannt. "Wir konnten keine Verbindungen zu extremistischen Milieus bestätigen", sagte Anders Thornberg von der schwedischen Sicherheitspolizei mit Blick auf die damaligen Untersuchungen.

Trauer und Suche nach Normalität

Inzwischen gelang es, drei der vier Todesopfer vom Freitag zu identifizieren. Ihre Angehörigen seien informiert, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Informationen über die Opfer gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

An diesem Sonntag wollen sich Stockholmer auf einem zentralen Platz in der Stadt versammeln, um der Opfer des Anschlags zu gedenken und zu zeigen, dass sie keine Angst vor dem Terror haben. Zu der unpolitischen "Liebes-Kundgebung" meldeten sich auf Facebook viele tausend Menschen an.

Für Montag kündigte Schwedens Regierungschef Stefan Löfven eine landesweite Schweigeminute an. Zahlreiche Stockholmer und Touristen haben bereits die Gegend rund um die Einkaufsstraße Drottninggatan besucht und Blumen niedergelegt. "Wir lassen die Dunkelheit niemals gewinnen", stand in auf einem handgeschriebenen Zettel, der zwischen Blumen und leuchtenden Kerzen lag.

