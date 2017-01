Politik

Wie soll Terror bekämpft werden?: Seehofer erteilt de Maizière eine Absage

Bei der Winterklausur der CSU spricht sich Partei-Chef Seehofer erneut für eine neue Justierung der Zuwanderungpolitik aus. Von dem Vorschlag des Innenministers de Maizière, die Sicherheitsbehörden neu zu koordinieren, hält er indes nichts.

Bei der traditionellen Winterklausur der CSU-Landesgruppe hat Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer seine Aussage untermauert, die Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik zu überprüfen und neu zu justieren. Dies hatte er bereits nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin gefordert. Zu dem Zeitpunkt war allerdings noch nicht bekannt, dass es sich bei dem Drahtzieher um einen Flüchtling handelt. Seehofer war deswegen auch aus den eigenen Reihen kritisiert worden.

Der CSU-Chef verteidigte jedoch seine Vorgehensweise kurz nach dem Anschlag: Er habe zu dem Zeitpunkt bereits gewusst, dass der tote Beifahrer durch einen Kopfschuss getötet worden war. Aufgrund dieser Information habe er schließen können, dass es sich um einen Terroranschlag handele und die Öffentlichkeit davon in Kenntnis gesetzt werden müsse. "Das ist meine Auffassung von Sicherheitspolitik. Dann muss man eben auch mal mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten", sagte der CSU-Chef. Die Kritik seiner Parteikollegen wies er zurück: "Wir brauchen uns nicht gegenseitig zu belehren."

Den Vorstoß von Innenminister Thomas de Maizière zur Konzentration der Zuständigkeiten des Verfassungsschutzes auf den Bund lehnte Seehofer kategorisch ab. "Ich kann Ihnen nur sagen: Eine Auflösung des bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz wird niemals kommen." De Maizière dringt angesichts der Terrorgefahr in Deutschland auf eine bessere Koordinierung der Sicherheitsbehörden und eine übergeordnete Steuerungseinheit. Dazu schlägt er etwa eine Stärkung des Bundeskriminalamts (BKA) und eine Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten der Bundesbehörde vor. Seehofer wollte die Kompetenz des Bundesinnenministers nicht bewerten: "Ich gebe keine Noten ab." Alles, was in der Bundesregierung geschehe, "haben wir gemeinsam zu verantworten".

Bereits vor Beginn der dreitägigen Klausur, die in diesem Jahr im Kloster Seeon stattfindet, war bekannt geworden, dass die CSU-Landesgruppe die Sicherheitspolitik als Schwerpunktthema behandeln wird. Seehofer dazu: "Das Land ist gespalten. Und es muss Aufgabe aller Demokraten sein, dieses Land wieder zusammenzuführen."

