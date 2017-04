Politik

Parteichef informiert CSU-Kreise: Seehofer macht offenbar nach 2018 weiter

Die CSU und Bayern können weiter auf die Dienste von Horst Seehofer setzen. Schon vor seiner offiziellen Ankündigung am Montag sickert durch: Der 67-Jährige will über das Jahr 2018 hinaus an der Spitze von Partei und Landesregierung bleiben.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer will offenbar auch über 2018 hinaus in seinen Ämtern bleiben. Das kündigte der 67-Jährige dpa-Informationen zufolge einem kleinen Runde von Parteifreunden bereits schon heute an. Eigentlich wollte Seehofer erst in Parteigremiensitzungen am Montag Angaben zu seinen Zukunftsplänen machen. CSU-intern war die neuerliche Kandidatur Seehofers erwartet worden.

Bisher galt noch Seehofers Bekenntnis, im kommenden Jahr an einen Nachfolger zu übergeben. Seehofer hatte in den vergangenen Wochen jedoch davon gesprochen, ins Zweifeln darüber geraten zu sein, ob 2018 schon der richtige Zeitpunkt sei. Zuletzt hatte Seehofer gesagt, er werde über Ostern entscheiden und seinen Entschluss am Montag mitteilen.

Dass sich Seehofer fürs Weitermachen entschlossen hat, deutete sich in den vergangenen Tagen mehrfach an. Am Freitag berichteten Medien, Seehofer sei von Parteigrößen darum gebeten worden. Laut "Passauer Neue Presse" hatte Seehofer bei diesem Treffen in Februar bereits versprochen, noch weiter zur Verfügung zu stehen. Seehofer hatte dies jedoch dementiert.

Mehr zum Thema 21.04.17 Inszenierte Entscheidung Seehofer lässt sich zum Weitermachen bitten

Am Sonntag hatte auch die "Bild"-Zeitung berichtet, Seehofers Entschluss stehe fest. CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im Herbst soll demnach der bayerische Innenminister Joachim Herrmann werden. Die CSU hätte den 60-Jährigen bei einem Wahlerfolg gerne als neuen Bundesinnenminister.

Seehofer ist seit Oktober 2008 CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident. Der nächste Parteitag, auf dem die gesamte Parteiführung neu gewählt wird, ist für Herbst geplant. Bei der Landtagswahl im Herbst 2018 will sich Seehofer dann um eine dritte Amtszeit als Ministerpräsident bewerben.

Quelle: n-tv.de