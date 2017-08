Politik

Alter Antifa-Clip geht viral: "Sei kein Idiot"

Nach den Zusammenstößen bei einer Rassisten-Demonstration in Charlottesville erlebt ein 70 Jahre alter Propagandafilm des US-Kriegsministeriums ein Revival. Die Botschaft: Man solle nicht auf Trump hereinfallen.

Nach dem Aufmarsch von Hunderten von Neonazis und Anhängern der Alt-Right-Bewegung in Charlottesville ((US-Bundesstaat Virginia) sind viele Menschen entsetzt über die Eskalation der Gewalt. Das Bedürfnis nach einer klaren Botschaft scheint groß zu sein, zumal der US-Präsident Donald Trump die rechtsextreme Gewalt nur halbherzig verurteilte.

Auf Twitter wird nun ein 70 Jahre alter Propagandafilm des US-Kriegsministeriums hunderttausendfach geteilt. "Don't Be a Sucker" wurde 1943 produziert und 1947 veröffentlicht, er sollte die US-amerikanische Bevölkerung vor der Denkweise der Nazis warnen.

Vor allem einer bestimmten Szene des rund 17-minütigen Clips begegnet man immer wieder. Darin sieht man einen Mann, der etwas erhöht zu einer Gruppe anderer Passanten spricht. In der linken Hand hält er ein Pamphlet, hinter ihm flattert die amerikanische Flagge. "Ich sehe Schwarze, die Jobs haben, die mir und dir gehören", ruft er in die Runde. "Ich will von euch wissen: Wenn das so weitergeht, was passiert dann mit uns echten Amerikanern?" Danach zählt er auf, wer für all das Schlechte im Land verantwortlich sei: Minderheiten, die Freimaurer, Katholiken, Immigranten. Im Pamphlet stehe die Wahrheit über die Schwarzen und all die Fremden in diesem Land, so der Mann.

Zwei Passanten kommen ins Gespräch. "Ich habe solche Reden schon gehört, aber ich habe nie erwartet, sie in Amerika zu hören", sagt der ältere Mann mit Brille. Er spricht Englisch mit Akzent, er ist geborener Ungar, lehrte in Berlin an der Universität, bevor er in die USA auswanderte. Sein jüngerer Gesprächspartner scheint dem Redner zugetan. Zumindest, bis dieser sagt: "Wir werden dieses Land nicht unser eigenes nennen können, bis es ein Land ohne ist. Ohne was? Ohne Schwarze, ohne fremde Ausländer, ohne Katholiken, ohne Freimaurer."

Ich dachte, die Nazis seien Verrückte

Da schaut der junge Mann verdutzt auf. Freimaurer? Das sei er selbst. "Siehst du", belehrt ihn der Ungar, "erst als man über dich sprach, hast du verstanden. Und weiter: Er habe in Berlin gesehen, was diese Art von Reden verursache. "Damals war ich ahnungslos. Ich dachte, die Nazis seien Verrückte, dumme Fanatiker." Aber das seien sie nicht gewesen, im Gegenteil: Die Nazis hätten Vorurteile als Waffe benutzt, um die deutsche Bevölkerung in kleine Gruppen aufzuspalten und jeden gegen jeden aufzubringen. So hätten sie es geschafft, einen Krieg loszutreten.

An dieser Stelle endet die Szene, die Michael Oman-Reagan, Anthropologe an der Memorial University of Newfoundland, am Sonntagmorgen zuerst auf Twitter teilte. Darunter schreibt er: "Antifaschistisches Video des US-Militärs […], das Bürgern beibringt wie man nicht auf Menschen wie Trump hereinfällt, ist wieder relevant".

Im 17-Minuten-Kurzfilm geht es mit der Geschichte der NSDAP in Deutschland weiter. Am Ende belehrt der ältere Herr den jüngeren Mann noch einmal: "Hier haben wir persönliche Freiheit. Das sind nicht nur schöne Worte. Es ist eine unbezahlbare Lebensweise. Aber wir müssen daran arbeiten. Wir müssen jedermanns Freiheit beschützen, oder wir verlieren unsere eigene."

