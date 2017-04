Politik

Cyberangriffe im US-Wahlkampf: Spanien fasst mutmaßlichen Hacker

Unter anderem mit der Unterstützung von Hackern soll Russland versucht haben, die US-Wahlen zu beeinflussen. Auf Geheiß der USA nehmen die spanischen Behörden einen Verdächtigen in Barcelona fest.

Ein russischer Informatiker ist nach Angaben seiner Ehefrau wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einer Cyber-Kampagne zur Beeinflussung des US-Präsidentschaftswahlkampfs in Spanien festgenommen worden. Piotr Lewatschow wurde am Freitag am Flughafen in Barcelona aufgrund einer "internationalen Beschwerde" in Gewahrsam genommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Seine Ehefrau Maria Lewatschow sagte dem russischen Sender Russia Today, ihr Mann sei "im Zusammenhang mit Cyberkriminalität auf Verlangen der US-Behörden" festgenommen worden. Die Ermittler hätten ihr gesagt, dass ein "Virus, der anscheinend von meinem Mann erstellt wurde", in Verbindung stehe mit dem Wahlsieg des heutigen US-Präsidenten Donald Trump. Weder die spanische Polizei noch das russische Konsulat konnten diese Angaben bestätigen.

Die US-Geheimdienste werfen Russland vor, die US-Präsidentschaftswahl im November durch Hackerangriffe zugunsten von Trump beeinflusst zu haben. Moskau weist die Anschuldigungen zurück. Mitte Januar war bereits ein weiterer von den USA gesuchter Informatiker in Barcelona festgenommen worden.

Quelle: n-tv.de