Politik

SPD-Vize erwägt Strafanzeige: Stegner-Sohn erhält Morddrohungen

Nach einer Demonstration gegen Rechts wird der Sohn von Politiker Ralf Stegner in den sozialen Netzwerken wüst beschimpft. Nun will Stegner die Konsequenzen ziehen.

Der Sohn des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Ralf Stegner hat nach Angaben der SPD Morddrohungen aus der rechten Szene bekommen. Im Gespräch mit der Nachrichtenseite shz.de kündigte Stegner an, Strafanzeige zu stellen.

"Das ist natürlich besonders unangenehm und widerlich, wenn die Drohungen sich gegen die Familie richten. Das ist unerträglich. Dafür habe ich null Verständnis und gehe mit aller Konsequenz dagegen vor", sagte Stegner zu shz.de. Auch wenn er wenig Chancen sehe, die Verantwortlichen ausfindig zu machen. "Das mache ich bei jeder Drohung. Beleidigungen ignoriert man ja mittlerweile schon."

Stegner ist Landes- und Fraktionsvorsitzender der schleswig-holsteinischen SPD. Sein Sohn studiert nach Parteiangaben in Halle an der Saale. Dort habe er kürzlich an einer Demonstration gegen Rechts teilgenommen. Danach habe es in sozialen Netzwerken wüste Beschimpfungen und konkrete Todesdrohungen gegen ihn gegeben.

SPD- Generalsekretärin Katarina Barley sagte: "Was da gerade im Netz passiert, ist abstoßend, ist widerlich." Die Parteispitze sei solidarisch mit Stegner und dessen Familie. "Wir werden das in keiner Weise tolerieren", so Barley.

Quelle: n-tv.de