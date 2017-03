Politik

Gauck übergibt Schloss Bellevue: Steinmeier startet ins Bundespräsidentenamt

Frank-Walter Steimeier ist neuer Bundespräsident und übernimmt die Amtsgeschäfte von Joachim Gauck. Der neue Hausherr im Schloss Bellevue ist somit oberster Repräsentant Deutschlands. Die Vereidigung muss aber noch warten.

Im Schloss Bellevue heißt es nun - Gauck geht, Steinmeier kommt: Denn Frank-Walter Steinmeier ist neuer Bundespräsident. Der frühere Außenminister übernahm am Sonntag die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Joachim Gauck. Am Mittag wurden Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender zur symbolischen Amtsübergabe von Gauck und seiner Partnerin Daniela Schadt im Schloss Bellevue empfangen. Rund eine Stunde später verließen Gauck und Schadt dann das Schloss, in dem sie fünf Jahre lang als Staatsoberhaupt und First Lady gewirkt hatten.

Steinmeier war am 12. Februar von der Bundesversammlung von einer parteiübergreifenden Mehrheit zum zwölften Bundespräsidenten gewählt worden. Am Mittwoch wird der frühere Außenminister vor Bundestag und Bundesrat vereidigt. Er ist der 12. Präsident der Bundesrepublik Deutschland und offiziell seit Mitternacht im Amt. Als neuen Chef des Präsidialamtes bringt Steinmeier Staatssekretär Stephan Steinlein aus dem Auswärtigen Amt mit.

Gauck hatte mit Verweis auf sein Alter bereits im vergangenen Sommer angekündigt, nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Er war am Freitagabend von der Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet worden.

Quelle: n-tv.de