Politik

Drohne aus Nordkorea?: Südkorea feuert auf Flugobjekt

Nordkorea provoziert die Welt mit immer neuen Raketentests. In der Region ist die Lage angespannt. Nun entdecken die Südkoreaner ein Flugobjekt auf ihren Radars - und eröffnen das Feuer.

Inmitten des Streits über den jüngsten Raketentest Nordkoreas ist es zu einem Zwischenfall an der Grenze zum Süden gekommen. Die südkoreanische Armee feuerte rund 90 Warnschüsse auf eine mutmaßliche Drohne aus dem Norden ab, wie die Nachrichtenagentur Yonhap meldete. Anschließend sei das Flugobjekt von den Radarschirmen verschwunden. Das Militär erklärte, die Identität des Fluggeräts sei noch nicht geklärt.

Nordkorea hat in der Vergangenheit mehrmals Drohnen in den südkoreanischen Luftraum geschickt, einige davon stürzten ab. Im Januar 2016 zwangen Warnschüsse des Südens eine Drohne zur Umkehr.

Der Vorfall ereignete sich in einer Zeit steigender Spannungen zwischen Nordkorea und der internationalen Gemeinschaft. Der Norden verfolgt offen Pläne zum Bau von Atomwaffen, mit denen auch Ziele in den USA getroffen werden können. Das Land verstößt damit nicht nur gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, sondern stößt auch seinen einzigen wichtigen Verbündeten China vor den Kopf. Die Regierung in Pjöngjang rechtfertigt ihr Vorgehen als legitimen Akt der Selbstverteidigung angesichts einer aggressiven Haltung der USA.

Nach zwei Raketentests binnen einer Woche sind Hoffnungen auf einen Frieden auf der Halbinsel gedämpft. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte den jüngsten Test vom Sonntag und äußerte sich erneut besorgt über das Vorgehen Nordkoreas.

Quelle: n-tv.de