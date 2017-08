Politik

Christliche Basilika im Visier: Terrorzelle plante Anschlag auf Wahrzeichen

Die Anschläge in Barcelona und Umgebung folgten nicht den ursprünglichen Plänen der Terroristen. Das bestätigt einer der überlebenden Verdächtigen vor Gericht. Das eigentliche Ziel war demnach das weltberühmte Wahrzeichen der Stadt.

Nach den Anschlägen in Katalonien hat einer der Terrorverdächtigen vor Gericht die Vorbereitung einer noch größeren Terrorattacke gestanden. Dies verlautete aus spanischen Justizkreisen. Dem Gericht vorgeführt wurden die überlebenden Attentäter Driss Oukabir, Mohammed Aallaa, Salh El Karib und Mohamed Houli Chemlal. Dabei gestand Chemlal, dass die Gruppe einen Anschlag mit Sprengstoff geplant hatte. Als mögliche Ziele nannte er die "Sagrada Familia" und weitere Wahrzeichen in Barcelona. Chemlal selbst wurde Tage zuvor bei einer Explosion in Alcanar verletzt.

Einen größeren Anschlag hatten die Behörden bereits vermutet. Nach der Explosion in Alcanar wurden Spuren des bei terroristischen Anschlägen häufig verwendeten Sprengstoffs TATP gefunden, der hochexplosiv ist. Noch nicht sicher geklärt ist, wofür die Attentäter rund 120 Gasflaschen verwenden wollten, die auf dem Anwesen gefunden wurden.

Behörden erwarten "komplexe" Ermittlungen

Generalstaatsanwalt José Manuel Maza sagte während der Verhandlung, dass die Hintergründe für die Bombenanschläge in Katalonien sehr "komplex" seien. Grund dafür seien die vielen Verzweigungen der bestehenden Untersuchung, von denen viele außerhalb Spaniens lägen. Es bestehe ebenfalls die Möglichkeit, dass einige Terroristen entkommen sind.

Die vier Verdächtigen sind die einzigen Überlebenden einer zwölfköpfigen Terrorzelle, die für die Anschläge in Barcelona und Cambrils mit 15 Todesopfern und mehr als 120 Verletzten verantwortlich sein soll.

Quelle: n-tv.de