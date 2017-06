Politik

Preis für Aufbereitung steigt: Trinkwasser bald 45 Prozent teurer?

Auf deutschen Äckern sind die Nitratwerte zu hoch. Das wirkt sich auch negativ auf das Grundwasser aus. Deswegen müssen Wasserversorger das Trinkwasser immer aufwendiger aufbereiten. Dass das kostet, bekommen demnächst auch die Bürger zu spüren.

Wegen der Nitratbelastung im Grundwasser könnte das Trinkwasser in vielen Regionen Deutschlands bald spürbar teurer werden. Laut einer vom Umweltbundesamt (UBA) veröffentlichten Studie werden in derzeit 27 Prozent der Grundwasservorkommen die zulässigen Grenzwerte überschritten. Wasserversorger müssten zunehmend zu teuren Aufbereitungsmethoden greifen. Als Folge könnten sich die Trinkwasserkosten um 55 bis 76 Cent pro Kubikmeter erhöhen - das entspreche einer Preissteigerung von 32 bis 45 Prozent.

Eine vierköpfige Familie müsste dann bis zu 134 Euro im Jahr mehr bezahlen. "Mit den Neuregelungen in der Düngeverordnung wurden lange überfällige Schritte eingeleitet, die hoffentlich die Belastungen so weit senken, dass den Trinkwasserkunden die teure Aufbereitung erspart bleibt", erklärte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Wichtig seien nun aber die konsequente Umsetzung der Verordnung und verstärkte Kontrollen in den betroffenen Regionen.

Gerade in Gebieten mit landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen ist das Grundwasser den Angaben zufolge belastet. Grund seien die auf den Feldern aufgebrachten Gülle und Mist aus der intensiven Tierhaltung sowie Mineraldünger für beispielsweise Obst- und Gemüseanbau.

Greenpeace-Landwirtschaftsexpertin Christiane Huxdorff forderte ein Umdenken im Agrarsektor. "Die Konsequenz aus diesen Warnungen sollte lauten: weniger Billigfleisch produzieren, die Düngegesetze deutlich verschärfen und wirksam kontrollieren", erklärte sie. Die im Frühjahr beschlossene Novelle des Düngerechts reiche "bei weitem nicht aus".

