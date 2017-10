Politik

"Stück aus dem Tollhaus": Trittin poltert gegen Union und FDP

Vor der Fortsetzung der Sondierungsgespräche mit CDU, CSU und FDP zieht Grünen-Politiker Trittin für seine Partei eine "rote Linie": Die Klimaziele umzusetzen, sei "Grundvoraussetzung für eine Koalition".

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat vor dem Start in die nächste Jamaika-Sondierungsrunde Union und FDP scharf attackiert. "Der Klamauk zu den Klimazielen muss aufhören", sagte Trittin, der Mitglied im grünen Sondierungsteam ist, dem "Spiegel". "Es waren Regierungen mit CDU- und FDP-Beteiligung, die diese Verpflichtungen vollmundig eingegangen sind, aber jahrelang nicht erfüllt haben."

"Wir Grüne wollen genau diese Ziele jetzt umsetzen - und wieder stehen FDP und Union auf der Bremse", sagte Trittin dem Magazin weiter: "Das ist ein Stück aus dem Tollhaus."

Die Klimaziele umzusetzen, sei "Grundvoraussetzung für eine Koalition", so der Grünen-Politiker. "Mit Grün kann es nicht weniger Klimaschutz geben als Schwarz, Gelb und Rot seit einem Jahrzehnt zugesagt haben."

Die Sondierungsgespräche waren am vergangenen Donnerstag wegen Streitigkeiten, insbesondere in der Klima- und Flüchtlingspolitik, vertagt worden. Die Jamaika-Unterhändler wollten nun am Morgen ihre Sondierungen fortsetzen und zunächst in kleiner Runde über Bildung und Digitales, dann über Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie über Inneres und Recht reden. Am späteren Nachmittag wollte die große Gruppe mit mehr als 50 Teilnehmern eine Zwischenbilanz zum bisherigen Stand der Dinge ziehen.

Quelle: n-tv.de