Politik

Appell an islamische Länder: Trump: Vertreibt die Terroristen

Der US-Präsident hält eine Rede vor Dutzenden muslimischen Staats- und Regierungschefs. Darin ruft er sie auf, gemeinsam den Extremismus auszumerzen. Die arabischen Staaten dürften Terroristen nicht auf ihrem Gebiet dulden, sagt Trump.

US-Präsident Donald Trump hat die islamischen Länder aufgerufen, Terroristen keine Zuflucht zu bieten. In einer Rede vor Dutzenden arabischen Staats- und Regierungschefs in der saudischen Hauptstadt Riad kündigte Trump zudem ein Abkommen mit den Golfstaaten an, um die Finanzquellen von Extremisten trockenzulegen. Er bringe eine Botschaft "der Freundschaft, der Hoffnung und der Liebe", fügte der US-Präsident hinzu.

Trump will mit den islamischen Staaten eine Allianz schmieden, um den Extremismus auszumerzen. "Wir sind nicht hier, um gute Ratschläge zu erteilen", sagte er beim US-islamischen Gipfel. "Wir sind nicht hier, um den Menschen zu erzählen, wie sie zu leben, was sie zu tun, wer sie zu sein oder wie sie ihren Glauben auszuüben haben."

Vielmehr böten die USA ihre Partnerschaft an, sagte Trump weiter. Das Übel des Terrorismus könne nur gemeinsam überwunden werden. "Islamische Staaten müssen ganz vorne stehen im Kampf gegen Radikalisierung", erklärte er. Zudem müssten sie sicherstellen, "dass Terroristen keinen sicheren Ort auf ihrem Staatsgebiet finden", sagte der US-Präsident. Er fordert: "Vertreibt sie!"

Dem Iran gab Trump die Schuld an "so viel Instabilität in dieser Region". Damit blies er in das gleiche Horn wie sein Gastgeber, der saudi-arabische König Salman. Dieser warf dem Iran erneut vor, Extremisten zu unterstützen. "Das iranische Regime ist die Speerspitze des Terrorismus", betonte Salman. Dies gelte bereits seit der Revolution von 1979. Mit Blick auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sagte Salman, er sei entschlossen, den IS "auszulöschen".

Es ist die erste Auslandsreise des US-Präsidenten. Als nächstes wird er nach Israel und in die Palästinensergebiete weiterreisen. Weitere Stationen sind der Vatikan, wo Trump von Papst Franziskus empfangen wird, der Nato-Gipfel in Brüssel sowie der Gipfel der sieben führenden Industriestaaten (G7) auf Sizilien.

Quelle: n-tv.de