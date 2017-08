Politik

"Fire & Fury": Trump droht Nordkorea mit klaren Worten

Die Situation zwischen Nordkorea und den USA eskaliert. Nachdem es Pjöngjang offenbar geglückt ist, eine Interkontinentalrakete mit einem Atomsprengkopf zu bestücken, warnt US-Präsident Trump das nordkoreanische Regime vor einer Reaktion, "wie sie die Welt noch nicht gesehen hat".

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea mit eindringlichen Worten vor weiteren Provokationen gewarnt. Die USA würden darauf "mit Feuer und Wut" reagieren, sagte Trump während seines Sommeraufenthalts in einem seiner Golfclubs in New Jersey. Er kündigte eine Reaktion an, "wie sie die Welt noch nicht gesehen hat".

Trumps Warnung erfolgte kurz nach der Veröffentlichung eines Berichts, demzufolge Nordkorea erhebliche Fortschritte bei seinem Raketenprogramm erzielt hat. Pjöngjang habe einen atomaren Sprengkopf entwickelt, der klein genug für seine Interkontinentalraketen sei, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf eine geheime Analyse des US-Militärgeheimdienstes (DIA).

USA bereit für Einsatz militärischer Mittel

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums erklärte, Washington strebe weiterhin eine friedliche Lösung des Konflikts mit Nordkorea an. Die USA seien aber auch bereit, militärische Mittel einzusetzen, um sich selbst und ihre Verbündeten zu verteidigen.

Pjängjang treibt trotz internationaler Sanktionen sein Raketen- und Atomwaffenprogramm seit Jahren voran. Im Juli testete Nordkorea zwei Interkontinentalraketen, mit denen das Land nach Einschätzung von Experten das US-Festland treffen könnten. Der UN-Sicherheitsrat verschärfte am Samstag die Strafmaßnahmen gegen Nordkorea, um die Regierung in Pjöngjang zum Einlenken zu bewegen.

Quelle: n-tv.de