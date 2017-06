Politik

Breaking News: Trump entscheidet sich für neuen FBI-Chef

US-Präsident Trump kämpft mit der bislang schwersten Krise seiner noch jungen Amtszeit, die er selbst durch die Entlassung von FBI-Chef Comey ausgelöst hat. Nach einem Monat kann er nun zumindest einen Nachfolger präsentieren.

US-Präsident Donald Trump will den Anwalt und früheren Mitarbeiter des Justizministeriums, Christopher Wray, zum neuen FBI-Chef ernennen. Das kündigte Trump per Twitter an. Der Präsident hatte den vorherigen FBI-Chef James Comey im Zusammenhang mit der Affäre um Russland-Kontakte des Trump-Wahlkampfteams gefeuert.

Nach der spektakulären Entlassung Comeys vor fast einem Monat hatte eine schnelle Entscheidung über den Nachfolgekandidaten angekündigt, sich mit der Suche aber offenbar schwerer getan als erwartet. Mehrere in Erwägung gezogene Kandidaten hatten Berichten zufolge abgewunken. Der Senat muss die Nominierung des FBI-Chefs durch den Präsidenten noch billigen.

Mit Comeys Entlassung hat Trumps seine Regierung in eine schwere Krise manövriert. Das FBI untersucht Vorwürfe einer russischen Einflussnahme auf die US-Wahl sowie Kontakte von Mitgliedern von Trumps Wahlkampfteam mit Vertretern Russlands. Am Donnerstag soll Comey sich vor dem US-Congress zu zahlreichen Vorwürfen gegen Trump im Zusammenhang mit seiner Entlassung und den Russland-Untersuchungen äußern.

Quelle: n-tv.de