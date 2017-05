Politik

"Kampf zwischen Gut und Böse": Trump fordert stärkeren Einsatz gegen Terror

Bei einer Rede in Riad will US-Präsident Trump die islamischen Staaten zu einem stärkeren Kampf gegen den Extremismus auffordern. Teile des Manuskripts veröffentlichte das Weiße Haus bereits vorab. Provokationen sind offenbar nicht vorgesehen.

In seiner mit Spannung erwarteten Grundsatzrede vor Dutzenden muslimischen Staats- und Regierungschefs will US-Präsident Donald Trump die arabische Welt zum gemeinsamen Kampf gegen den islamistischen Terrorismus aufrufen. Das geht aus vorab veröffentlichten Redeauszügen hervor.

"Dies ist kein Kampf zwischen verschiedenen Religionen", heißt es in dem Manuskript, das das Weiße Haus in Teilen veröffentlichte. Es handele sich vielmehr um einen "Kampf zwischen barbarischen Verbrechern, die Menschenleben auslöschen wollen, und anständigen Leuten aller Religionen, die Menschenleben schützen wollen", heißt es in den Redeauszügen weiter. "Dies ist ein Kampf zwischen Gut und Böse."

Wenn ein Terrorist im Namen Gottes einen unschuldigen Menschen ermorde, sei das als Angriff auf alle Gläubigen zu verstehen. Es gehe nicht darum, den Menschen zu sagen, wie sie zu leben oder was sie zu glauben hätten. Der Terrorismus habe sich über die ganze Welt verbreitet. "Aber der Weg zum Frieden beginnt hier, auf diesem uralten Boden, diesem heiligen Land."

"Nicht auf die USA warten"

Dem Manuskript zufolge bietet der US-Präsident den islamischen Staaten eine Partnerschaft an, fordert aber zugleich von ihnen mehr Engagement. Die Staaten des Nahen Ostens könnten nicht auf die USA warten, "um den Feind zu zerschlagen". Das Übel könne nur überwunden werden, wenn die "Kräfte des Guten vereinigt und stark sind - und wenn jeder in diesem Raum seien fairen Teil dazu beiträgt und seinen Teil der Last trägt", heißt es weiter. "Unser Ziel ist eine Koalition von Nationen, die das Ziel teilen, den Extremismus auszumerzen."

Trump will die Rede am Sonntagnachmittag in Riad halten. Die saudi-arabische Hauptstadt ist die erste Station einer neuntägigen Reise durch den Nahen Osten und Europa. Es ist die erste Auslandsreise des US-Präsidenten. Anschließend wird er nach Israel und in die Palästinensergebiete weiterreisen. Weitere Stationen sind der Vatikan, wo Trump von Papst Franziskus empfangen wird, der Nato-Gipfel in Brüssel sowie der Gipfel der sieben führenden Industriestaaten (G7) auf Sizilien.

