Termin endlich bekannt: Trump schürt die Lust auf seine Steuerreform

Die Aktienmärkte, vor allem die Wall Street, warten seit Monaten auf die Vorstellung der bereits mehrfach von US-Präsident Trump angekündigten "phänomenalen" Steuerpläne. Nun steht der Termin.

US-Präsident Donald Trump will in der kommenden Woche seine mit Spannung erwarteten Pläne für eine umfassende Steuerreform vorstellen. Er werde am Mittwoch dazu eine wichtige Ankündigung machen, sagte der Republikaner. "Das Verfahren hat schon lange begonnen, aber die Reform wird am Mittwoch beginnen." In einem AP-Interview sagte er zudem, dass es sich wohl um die größte Steuersenkung handele, die es je gegeben habe.

Den Zeitplan für die Reform kündigte Trump bei einem Besuch im Finanzministerium in Washington an. Das Ressort soll zudem zwei zentrale Bestandteile der im Zuge der Finanzkrise erlassenen Reformen überprüfen.

Trump hatte bereits "phänomenale" Pläne für eine Senkung der Steuern in Aussicht gestellt, blieb bislang jedoch Details schuldig. Die Finanzmärkte warten bereits ungeduldig.

US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte, sein Ministerium arbeite Tag und Nacht an den Plänen. Das entsprechende Gesetz solle bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Zudem werde man das Projekt unabhängig von der Gesundheitsreform angehen. Dieses ebenfalls von Trump angekündigte Vorhaben blieb jedoch im ersten Anlauf im Kongress stecken.

Quelle: n-tv.de