Politik

Medien sollen Empfänger wählen: Trump spendet Gehalt für Wohltätigkeit

Im Wahlkampf hat er es angekündigt, nun will Donald Trump Taten folgen lassen. Der US-Präsident will sein gesamtes Gehalt spenden. Wohin die Dollar fließen, lässt er seinen selbsternannten Gegner entscheiden.

US-Präsident Donald Trump will ein Wahlkampfversprechen einlösen und auf sein Präsidentengehalt verzichten. Der Immobilienmilliardär werde seine Bezüge in Höhe von 400.000 Dollar (rund 375.000 Euro) "ab Ende des Jahres" an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden, sagte sein Sprecher Sean Spicer. Trump hatte während des Wahlkampfs angekündigt, auf sein Gehalt zu verzichten und sich mit einem symbolischen Dollar zu begnügen.

Die Medien seien aufgefordert, dem Präsidenten bei der Auswahl des Spendenempfängers zu helfen, sagte Spicer. Ironisch fügte er hinzu, der Aufruf an die Presse solle "eine minutiöse Untersuchung" der Spende vermeiden helfen. Das Weiße Haus bezichtigte in der Vergangenheit einen Teil der Presse, eine regelrechte Inquisition gegen Trump und die neue Regierung zu führen.

Trumps Verhältnis zu den Medien ist äußerst angespannt. Er hatte die US-Presse bereits im Wahlkampf regelmäßig attackiert, seit seiner Amtsübernahme nahmen seine Beschimpfungen noch deutlich zu. So schmähte er Journalisten immer wieder als "unehrlich" und warf ihnen wiederholt vor, "Falschnachrichten" zu verbreiten. Zuletzt hatte er die US-Medien sogar als "Feinde des Volkes" bezeichnet.

Quelle: n-tv.de