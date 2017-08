Politik

Fox News berichtet: Trump stockt Afghanistan-Truppen auf

Er hat es groß angekündigt: In einer Rede an die Nation will US-Präsident Trump seinen Afghanistan-Kurs vorstellen. Nun scheint bereits durchgesickert zu sein.

US-Präsident Donald Trump will offenbar die Zahl der amerikanischen Soldaten in Afghanistan um 4000 aufstocken. Das berichtete der Sender Fox News unter Berufung auf einen Insider im Regierungsapparat.

Trump will noch in der Nacht seine neue Strategie für das Land am Hindukusch vorlegen. Dort sind im Moment 8400 US-Soldaten stationiert.

Aus Regierungskreisen war bereits verlautet, der Präsident werde wohl mehr Einsatzkräfte nach Afghanistan entsenden. Auch eineinhalb Jahrzehnte nach dem Sturz der Taliban gelingt es der Regierung in Kabul nicht, die radikalen Islamisten zu besiegen.

Mattis ist zufrieden

Die USA haben derzeit 8400 Militärangehörige in Afghanistan stationiert. Die strategischen Optionen reichen von einer Aufstockung der Truppen über den umstrittenen Einsatz privater Söldner statt regulärer Soldaten bis hin zu einem Totalabzug. Verteidigungsminister James Mattis hatte im Juni die Befugnis zur Entsendung von 3800 zusätzlichen Soldaten nach Afghanistan erhalten, aber das mit Blick auf die Ausarbeitung einer breiter angelegten Strategie bisher nicht umgesetzt. Dabei geht es nicht nur um Truppenstärken, sondern etwa auch um Wege, Druck auf Pakistan auszuüben, nicht länger afghanischen Taliban und anderen Extremisten einen Zufluchtsort zu bieten.

Mattis bestätigte vor Journalisten, dass der künftige Kurs jetzt stehe, nannte aber keine Einzelheiten. Der Pentagonchef sprach aber von einem "ausreichend gründlichen" Entscheidungsprozess, bei dem man nicht von einer vorab zementierten Position ausgegangen sei. Er sei sehr zufrieden damit.

Quelle: n-tv.de