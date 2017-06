Politik

Dokument gerät an Öffentlichkeit: Trump will aus Klimaabkommen aussteigen

Die USA werden einem Dokument des Präsidialamts zufolge aus dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 aussteigen. Das wird vor der offiziellen Bekanntgabe publik. Laut Medienberichten kursiert bereits eine Begründung des Präsidenten.

Nun scheint es doch so zu kommen, wie viele befürchtet hatten: US-Präsident Donald Trump will aus dem Pariser Klimaschutzabkommen raus. Das geht aus einem Dokument des Präsidialamts hervor. Das Schriftstück konnte die Nachrichtenagentur Reuters vor der offiziellen Bekanntgabe einsehen.

Laut "Washington Post" erklärt das Weiße Haus in einer Mitteilung an Unterstützer die Beweggründe für die Entscheidung: "Das Pariser Abkommen ist ein schlechter Deal für Amerikaner, und die heutige Entscheidung des Präsidenten rührt aus seinem Wahlkampfversprechen, Amerikas Arbeiter an erste Stelle zu setzen", soll es in dem Papier heißen. Und: "Das Abkommen war von der Obama-Administration schlecht ausgehandelt und aus Verzweiflung unterschrieben worden."

Trump und große Teile seiner republikanischen Partei bezweifeln, dass der Klimawandel vom Menschen beeinflusst ist und halten den Klimadeal für wirtschaftlich nachteilig für die USA.

Kurz vor der Entscheidung in Washington warnten EU-Spitzenpolitiker den US-Präsidenten noch einmal eindringlich vor einem Ausstieg. Kanzlerin Angela Merkel suchte in Berlin den Schulterschluss mit China auch beim Klimaschutz. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang bekräftigte nach einem Treffen mit Merkel, sein Land stehe zu seiner internationalen Verantwortung. Trotzig versicherten sich die Europäer, das wegweisende Abkommen von 2015 wäre auch ohne die USA nicht tot.

Russlands Präsident Wladimir Putin ließ über seinen Sprecher Dmitri Peskow erklären, Russland wolle auch im Falle eines US-Ausstiegs Teil des Abkommens bleiben. Allerdings werde es schwer, das Klimaschutzabkommen umzusetzen, wenn wichtige Länder fehlten, sagte Peskow laut Agentur Interfax.

Schlag gegen das internationale Regelwerk

Der Klimapakt von Paris sieht vor, die gefährliche Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten zu bremsen und so dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere zu mildern. Einzigartig ist der Pakt, weil sich erstmals fast alle Länder beteiligen wollen. Die Vereinigten Staaten hatten das Abkommen noch unter Trumps Vorgänger Barack Obama mit ausgehandelt und 2016 ratifiziert.

Der Ausstieg der Vereinigten Staaten - weltweit nach China zweitgrößter Produzent von Treibhausgasen - wäre möglicherweise ein massiver Schlag gegen das internationale Regelwerk. Doch wollen neben China auch andere wichtige Länder den Vertrag weiter befolgen. Befürworter argumentieren, die Ausrichtung der weltweiten Energieversorgung auf saubere Quellen sei unausweichlich und es sei ein wirtschaftlicher Vorteil, so schnell wie möglich damit anzufangen. Ähnlich äußerten sich in Zeitungsanzeigen noch am Mittwoch auch große US-Unternehmen, darunter Facebook, Apple und Levi Strauss. Sie halten einen Ausstieg für nicht zukunftsweisend und langfristig wirtschaftsschädlich.

