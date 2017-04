Politik

Besuch bei der Queen im Oktober: Trump will in der Goldenen Kutsche fahren

Donald Trump liebt Glitter und Glanz und will darauf auch nicht bei seinem Besuch in London verzichten. Trotz ernsthafter Sicherheitsbedenken und einer Alternative besteht der US-Präsident auf die Fahrt in der Goldenen Kutsche der Queen.

Mit Nachdruck besteht US-Präsident Donald Trump auf die Fahrt in der Goldenen Kutsche der Queen. Das schreibt die britische "Times". Sie sei ein essentieller Bestandteil des Besuchs, machte das Weiße Haus deutlich. Die Tour, die über Londons Prachtstraße "The Mall" zum Buckingham Palast führt, stellt für die britische Polizei und den Secret Service allerdings einen Sicherheitsaufwand in bisher nie dagewesenem Umfang dar.

Auch wenn bereits andere Staatsoberhäupter, wie Wladimir Putin und Xi Jinping die Fahrt in der Goldenen Kutsche absolivert haben, gäbe es für Trump, dessen Besuch für die zweite Oktoberwoche geplant ist, eine Alternative: "The Beast". In der gepanzerten Limousine, in der auch Barack Obama 2011 zu seinem Queen-Besuch fuhr, wäre Trump wesentlich sicherer unterwegs und müsste dementsprechend von außen weniger geschützt werden. Doch die Limousine des US-Präsidenten, die angeblich sogar kleineren Raketen trotzen kann, scheint für einen Multimillionär wie Trump nicht angemessen. Zu wenig Gold, zu wenig Glamour.

Schutz von Trump und Demokratie

Für die Sicherheitsbehörden in London bedeutet das Dringen Trumps auf die Kutschfahrt eine Monster-Sicherheitsoperation, bei der sie außerdem einen Spagat machen müssen. Einerseits müssen die Beamten den US-Präsidenten schützen, andererseits müssen sie das Recht der Bürger auf Demonstration wahren. Zahlreiche Proteste werden erwartet und auch diese müssen nach allen Seiten abgesichert werden.

Entlang der Route, die die Goldene Kutsche nehmen wird, sollen Hunderte Polizisten in Uniform und weitere zahlreiche, bewaffnete Zivilbeamte postiert werden, so die "Times". Auf jedem Dach, das sich in Scharfschützenentfernung befindet, werden Beamte positioniert. Außerdem sollen der Polizei bekannte Fanatiker bereits vor dem Besuch des US-Präsidenten Kontrollbesuche abgestattet werden. Über die anfallenden Kosten, die durch die Kutschfahrt Trumps entstehen werden, ist bisher nichts verlautbart.

