Politik

"Böser (oder kranker) Typ": Trump wirft Obama Abhöraktion vor

US-Präsident Trump schickt von seinem Wochenenddomizil in Florida wütende Tweets in die Welt. Er behauptet herausgefunden zu haben, dass ihn sein Amtsvorgänger Obama während des Wahlkampfs abgehört hat. Einen Beweis bleibt er schuldig.

US-Präsident Donald Trump hat seinem Vorgänger Barack Obama vorgeworfen, ihn kurz vor der Präsidentenwahl im November abgehört zu haben. Er habe "gerade erfahren, dass Obama meine Leitung im Trump Tower kurz vor dem Sieg anzapfen ließ", schrieb Trump bei Twitter. "Wie tief ist Obama gesunken, um meine Telefone während des geheiligten Wahlprozesses anzapfen zu lassen?", fragte Trump. Es stelle sich die Frage, ob Obama legal gehandelt habe.

Offenbar in Bezug auf seinen Amtsvorgänger fügte Trump hinzu: "Böser (oder kranker) Kerl!" Trump stellte einen Vergleich mit der Watergate-Affäre in den 70er Jahren an. Diese Affäre, in der es auch um illegal angezapfte Telefone ging, hatte zum Rücktritt des Präsidenten Richard Nixon geführt.

Trump erhob die neuen Anschuldigungen in einer Reihe von Twitter-Botschaften. Was Trump gemeint haben könnte, war nicht unmittelbar klar. Beweise oder weiterführende Informationen lieferte er zunächst nicht. US-Medien spekulieren, Trump berufe sich auf einen Radiobericht des konservativen Journalisten Mark Levin. Demnach habe die Obama-Administration vor der Wahl alle Register gezogen, um Trump zu verhindern.

Der Präsident hält sich über das Wochenende in seinem Domizil Mar-a-Lago in Florida auf. Erste Medien-Reaktionen schlossen nicht aus, dass Trump mit seiner Aufsehen erregenden Aktion von den Schwierigkeiten ablenken will, die sein Wahlkampfteam und nun seine Regierung mit ungeklärten Beziehungen zu Russland hat.

Quelle: n-tv.de