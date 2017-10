Politik

Umfrage von Fox News: Trumps Beliebtheitswerte fallen weiter ab

Es ist der niedrigste Stand seit seinem Amtsantritt: Einer Umfrage von "Fox News" zufolge erreichen Trumps Zustimmungswerte derzeit ihren Tiefpunkt. Dahinter könnte das Katastrophenmanagement des US-Präsidenten stecken.

Die Zustimmungswerte von US-Präsident Trump fallen nochmal eine Stufe tiefer. In einer Umfrage von "Fox News" waren nur noch 38 Prozent der Befragten mit seiner Politik einverstanden. Letzten Monat waren es noch 42 Prozent gewesen. Gleichzeitig nimmt die Ablehnung zu: Sie stieg auf 57 Prozent, das sind vier Prozentpunkte mehr als im September. Darunter lehnen 49 Prozent seine Politik "stark" ab.

Zustimmung verlor er dem Bericht zufolge vor allem von weißen Männern ohne Universitätsabschluss. Bei der Präsidentschaftswahl vergangenes Jahr machte die Gruppe den Großteil seiner Wähler aus. "Fox News" zufolge waren das 71 Prozent. Einbußen machte er zudem auch bei weißen Christen. Vergangenen Monat standen noch 74 Prozent hinter dem US-Präsidenten, nun sind es noch 66 Prozent.

Möglichweise spielt da das Katastrophenmanagement der US-Regierung mit hinein, als mehrere Hurrikane das Land trafen. Vor allem die Hilfe für Puerto Rico halten viele für nicht ausreichend. So finden in der Umfrage nur 32 Prozent, dass die Trump-Regierung in Puerto Rico sehr gute oder gute Arbeit geleistet habe, 64 Prozent halten das Katastrophenmanagement für ausreichend oder schwach.

Auch für Melania Trump geht es den Umfragewerten zufolge bergab. Zwar ist sie noch immer beliebter als ihr Mann, aber nur noch 45 Prozent stehen ihr positiv gegenüber. Das sind sechs Prozent weniger als im Monat zuvor.

