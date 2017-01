Politik

Hat er die Falschen ausgesucht?: Trumps Minister widersprechen dem Chef

Von Johannes Graf

Bei den Anhörungen im US-Senat klingt mancher Ministerkandidat des künftigen Präsidenten Trump milder als im Wahlkampf. Ein Zeichen für eine Mäßigung Trumps muss das aber nicht unbedingt sein.

Seit einer Woche stehen Donald Trumps Kandidaten für sein künftiges Kabinett auf dem Prüfstand. Einer nach dem anderen muss im US-Kongress auf dem heißen Stuhl Platz nehmen. "Grillen" nennt sich das, was dann geschieht: Die Senatoren, die sich in dem jeweiligen Fachbereich besonders gut auskennen, löchern die Nominierten mit Fragen. Gegner des republikanischen Wahlsiegers hatten sich auf diese Tage besonders gefreut. Denn vieles, was Trump und dessen Team zu vertreten scheint, widerspricht krass dem politischen Mainstream in Washington.

Nach einer Woche und sieben von 15 Anhörungen zeigt sich: Keiner windet sich vor Pein vor dem Gremium. Denn die Haltungen der Kandidaten stehen in mitunter eklatantem Widerspruch zu früheren Aussagen des gewählten Präsidenten:

Trump hat etwa die Atom-Vereinbarung mit dem Iran als einen der "dümmsten Deals aller Zeiten" bezeichnet. Dieses "katastrophale Abkommen" abzuschaffen, sei seine "oberste Priorität". Ganz anders klingt sein Verteidigungsminister in spe, James Mattis: "Wenn Amerika sein Wort gibt, muss es sich daran halten und mit seinen Verbündeten zusammenarbeiten", sagte er. Er gedenke, sich an die Vereinbarung mit Teheran zu halten.

Die Liste der Widersprüche ließe sich fortsetzen und bei den ausstehenden Anhörungen dürften noch einige solche Gegensätze auffallen. Was ist da passiert? Hat Trump die falschen Leute für seine Politik ausgesucht? Der Präsident bemüht sich, Gelassenheit auszustrahlen. Seinen Sprecher Sean Spicer lässt er sagen, Trump habe seine Teammitglieder anhand ihrer Expertise ausgewählt. Sie seien nicht dazu da, seine Positionen nachzuplappern. "Letzten Endes wird jeder von ihnen der Trump-Agenda folgen", versicherte er.

Nun wird spekuliert, was hinter den Kulissen vor sich geht. Streitet Trump mit seinen Leuten noch über diese "Trump-Agenda"? Möglich ist, dass der Milliardär doch nicht so beratungsresistent ist, wie bisher angenommen. Für viele Trump-Kritiker wäre das ein tröstlicher Gedanke: Trump steht als Präsident vorne und poltert, seine Mannschaft agiert dagegen sehr viel moderater im Hintergrund.

Denkbar ist, dass Trump auf diese Weise langsam von einigen seiner plakativen und erfolgreichen Wahlkampfschlager abrückt. Wird oder war ihm klar, dass vieles als Präsident gar nicht umsetzbar ist? Tatsächlich sei er mit seiner Rhetorik weit über die Grenzen von Realität und Recht hinausgeschossen, sagte der republikanische Politikberater Steve Schmidt der "Washington Post". "Man erkennt hier, wie die 'Reality Show' seiner Kampagne auf die harte Realität des Regierens prallt", so Schmidt.

Eine dritte Erklärung für die zu Tage tretenden Differenzen steht freilich auch im Raum, vor allem Demokraten vertreten sie: Womöglich sagen Trumps Kabinettskandidaten lediglich das, was von ihnen erwartet wird. Auf die Anhörungen werden sie von Trumps Übergangsteam penibel vorbereitet. Schließlich wollen sie die Zustimmung des Senats bekommen. Und mit manchen Wahlkampfsprüchen bekämen sie womöglich Probleme. Die Republikaner haben in der zweiten Kammer des Kongresses nur eine Mehrheit von zwei Stimmen.

Quelle: n-tv.de