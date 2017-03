Politik

Plakat-Eklat verärgert Erdogan: Türkei bestellt Schweizer Botschafter ein

Tausende protestieren in Bern bei der pro-kurdischen Kundgebung gegen die Politik Erdogans. Ein Transparent zeigt den türkischen Präsidenten mit einer auf ihn gerichteten Pistole. Ein empörter Erdogan zieht Konsequenzen.

Ein Protest-Plakat gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei einer Kundgebung in der Schweiz hat zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Bern und Ankara geführt. Die türkische Regierung bestellte den Schweizer Botschafter ins Außenministerium ein, wie aus türkischen Diplomatenkreisen verlautete. Außenminister Mevlüt Cavusoglu brachte seinen Unmut in einem Telefonat mit seinem Schweizer Kollegen Didier Burkhalter zum Ausdruck.

Bei der pro-kurdischen Kundgebung hatten am Samstag tausende Menschen in Bern gegen die Politik Erdogans sowie für Frieden, Freiheit und Demokratie in der Türkei demonstriert. Zu der Kundgebung aufgerufen hatten unter anderem kurdische Vereine, Schweizer Parteien und mehrere Schweizer Organisationen.

Ein Transparent zeigte Erdogan mit einer auf ihn gerichteten Pistole, wie türkische Fernsehbilder zeigten. Darunter stand "Tötet Erdogan" und - kleiner gedruckt - "mit seinen eigenen Waffen". "Sie nehmen mein Foto, und, auf meinen Kopf gerichtet, eine Pistole. Ist so etwas fassbar? Wir sprechen von der Schweiz", empörte sich Erdogan am Samstagabend bei einem Auftritt in Antalya. Laut einer Reporterin der Nachrichtenagentur sda wurde das Banner von linksautonomen Demonstranten mitgeführt.

Erst Vize-Botschafterin, dann Botschafter

Das Außenministerium teilte in Ankara mit, Minister Cavusoglu habe in dem Telefonat die türkische "Reaktion auf den schändlichen Vorfall" übermittelt. Zudem sei die stellvertretende Schweizer Botschafterin ins türkische Außenministerium einbestellt worden. Am Sonntag sagten dann türkische Diplomaten, die nicht namentlich genannt werden wollten, der Botschafter Walter Haffner sei einbestellt worden.

Die türkischen Behörden forderten nach Angaben des Außenministeriums die Einleitung eines strafrechtlichen Verfahrens. Gleichzeitig protestierten sie gegen die Genehmigung der Kundgebung.

Das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei ist seit Wochen wegen des Verbots oder mehrerer Absagen von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in europäischen Ländern vor dem türkischen Verfassungsreferendum gespannt. Erdogan hatte die EU deshalb mehrfach scharf angegriffen und Deutschland und den Niederlanden "Nazi-Methoden" vorgeworfen.

Die Türken entscheiden am 16. April in einer Volksabstimmung über die Einführung eines Präsidialsystems. Erdogan würde durch die Verfassungsreform weitreichende Vollmachten bekommen, das Amt des Ministerpräsidenten würde abgeschafft.

Quelle: n-tv.de