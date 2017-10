Politik

Stellungnahme vor Gerichtshof: Türkei bittet um Aufschub im Fall Yücel

Seit mehr als acht Monaten sitzt der Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Haft. Zu einer Beschwerde des Menschenrechtsgerichtshofs hat der Staat noch keine Stellung genommen, dabei ist die Frist bereits verstrichen. Nun gibt es eine Bitte um mehr Zeit.

Die Türkei hat den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um eine Fristverlängerung im Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel gebeten. Die Regierung habe um weitere sechs Wochen Zeit für ihre Stellungnahme zur Beschwerde des deutschen "Welt"-Korrespondenten gebeten, teilte eine Gerichtssprecherin in Straßburg mit. Über den Antrag der Türkei sei noch nicht entschieden worden, heißt es. In den Fällen mehrerer anderer inhaftierter Journalisten wurde eine Verlängerung um drei Wochen gewährt. Die Frist ist eigentlich bereits am Dienstag um 23.59 Uhr verstrichen.

Yücel sitzt seit acht Monaten in der Türkei in Untersuchungshaft, die mit dem Verdacht der Terrorpropaganda und der Volksverhetzung begründet wird. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigte den Journalisten, ein Terrorist und Spion zu sein, ohne dafür Beweise zu präsentieren. Eine Anklage ist bisher nicht erhoben worden.

Im Zusammenhang mit dem Putschversuch im Juli 2016 sind beim Menschenrechtsgerichtshof rund 30.900 Beschwerden eingegangen, davon waren über 6600 Anfang Oktober noch in Bearbeitung. Ein inhaltliches Urteil ist bisher nicht ergangen.

Auch im Fall von Yücel kann das Verfahren noch einige Monate dauern. Sollte der Gerichtshof zu dem Schluss kommen, dass die Inhaftierung menschenrechtswidrig ist, wäre die Türkei als Mitglied des Europarats zur Freilassung des Journalisten verpflichtet.

Quelle: n-tv.de