Politik

Waffenruhe gilt nicht für Terrormiliz: Türkei bombardiert IS in Syrien

Die Waffenruhe in Syrien scheint weitgehend zu halten. Terrorgruppen sind von der Kampfpause allerdings ausdrücklich ausgenommen. Sowohl die türkische als auch die russische Luftwaffe töten nach eigenen Angaben dutzende Dschihadisten.

Kurz nach Beginn der Waffenruhe in Syrien hat die Türkei dort Luftangriffe auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geflogen. Unter anderem seien Ziele in der nordsyrischen Region Al-Bab bombardiert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Auch russische Flugzeuge flogen nach Angaben der Armee drei Angriffe auf gegen den IS im Gebiet von Al-Bab.

Terrorgruppen sind von der Waffenruhe ausgenommen, die seit Mitternacht für ganz Syrien gilt. Unklar ist jedoch, wen - außer dem IS und dem ehemaligen Al-Kaida-Ableger Al-Nusra-Front - diese Definition umfasst. Anadolu meldete, 26 IS-Kämpfer seien bei den Luftangriffen getötet worden. Russland und die Türkei hatten die Waffenruhe zwischen der syrischen Regierung und mehreren Rebellengruppen ausgehandelt. Die Türkei unterstützt in Syrien sunnitische Rebellen, Russland dagegen den Präsidenten Baschar al-Assad.

Eine stabile Waffenruhe könnte Grundlage für Gespräche sein, bei denen die Türkei und Russland im Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana zwischen Vertretern der syrischen Opposition und der Regierung al-Assads vermitteln wollen.

