Polizeieinsatz in Rotterdam: Türkei riegelt niederländische Botschaft ab

Der Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei scheint vollends zu eskalieren. Auf das niederländische Auftrittsverbot für zwei türkische Minister reagiert Ankara mit der Schließung niederländischer Vertretungen. Als nächstes rückt Frankreich in den Blickpunkt

Als Reaktion auf die diplomatische Krise mit der Regierung in Den Haag haben die türkischen Behörden die niederländische Botschaft in Ankara und das Konsulat in Istanbul abgeriegelt. Die Zugänge seien "aus Sicherheitsgründen" gesperrt worden, hieß es aus dem türkischen Außenministerium. Gleiches gelte für die Residenzen des Geschäftsträgers der Botschaft und des Konsuls. Das Außenministerium hatte vorab bereits den niederländischen Geschäftsträger in Ankara einbestellt und ihm mitgeteilt, dass eine Rückkehr des niederländischen Botschafters, der sich zurzeit nicht in der Türkei aufhält, unerwünscht sei.

Zuvor hatte die niederländische Regierung dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Samstagnachmittag die Einreise für einen Auftritt in Rotterdam verweigert. Das Verbot erfolgte unter Hinweis auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Abends stoppten niederländische Sicherheitskräfte zudem die türkische Familien- und Sozialministerin Fatma Betül Sayan Kaya im Auto. Sie sei vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam von Sicherheitskräften aufgehalten worden, berichtete der niederländische Sender NOS.

Einsatz gegen türkische Demonstranten

Ministerpräsident Mark Rutte erklärte, die Ministerin habe offenbar vorgehabt, eine Rede zu halten. "Was uns betrifft, darf sie das nicht tun", sagte Rutte. Dem Vernehmen nach war die Ministerin von Deutschland aus angereist. Sie schrieb auf Twitter: "Die Niederlande verletzen alle internationalen Gesetze, Konventionen und Menschenrechte, indem sie mich nicht ins türkische Konsulat in Rotterdam lassen."

Während die Ministerin aufgefordert wurde, auf kürzestem Wege nach Deutschland zurückzukehren, ging die niederländische Polizei am späten Samstagabend gegen türkische Demonstranten in Rotterdam vor, die vor dem türkischen Konsulat protestierten. Auf Bildern des türkischen Fernsehens war zu sehen, wie Polizisten einige Demonstranten teils unter Einsatz von Hunden und Schlagstöcken abdrängten. Nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP rief ein türkischer Abgeordneter die Demonstranten auf, solange zu bleiben, bis die Ministerin zu ihnen gesprochen habe. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erklärte, dies könne nicht zugelassen werden.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte der niederländischen Regierung bereits nach dem Einreiseverbot für Cavusoglu mit Vergeltung gedroht. Er sprach von einem "Relikt des Nationalsozialismus" sowie wirtschaftlichen und politischen Sanktionen.

Cavusoglu in Frankreich

Außenminister Cavusoglu traf unterdessen in der ostfranzösischen Stadt Metz ein, wo er am Sonntag an der Veranstaltung einer örtlichen türkischen Vereinigung teilnehmen wollte. In französischen Diplomatenkreisen hieß es, das Außenministerium in Paris sei über den Besuch informiert. Dass Cavusoglu seine Veranstaltung abhalten könne, hänge mit der Versammlungsfreiheit zusammen.

Türkische Politiker wollen bei ihren in Westeuropa lebenden Landsleuten für die Annahme der Verfassungsänderung werben, mit der die Macht Erdogans ausgeweitet werden soll. In mehreren Staaten wurden Politikerauftritte abgesagt, vor allem unter Hinweis auf Sicherheitsbedenken.

Quelle: n-tv.de